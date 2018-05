LG G7 ThinQ a fost lansat oficial – unul dintre cele mai interesante telefoane din 2018

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂



LG a anuntat astazi noul flagship pentru anul curent. Este vorba de G7 ThinQ, un telefon despre care v-am oferit informatii scurte in ultima vreme, insa acum avem toate informatiile oficiale si complete. In scurt timp o sa facem o vizita in Ungaria unde il vom putea testa.

LG G7 ThinQ este echipat cu Snapdragon 845, 4 sau 6GB memorie RAM si 64 sau 128GB spatiu de stocare. Ecranul are o diagonala de 6.1 inch cu rezolutie 3120 x 1440 pixeli, aspect 19.5:9 si luminozitate de 1000 niti. Reda 100% spectrul de culoare DCI-P3.

In functie de continutul urmarit pe ecran, acesta isi poate schimba modurile de vizionare: Auto, Eco, Cinema, Sport, Jocuri si Expert. De asemenea si temperatura putea fi setata manual.

Cat despre ecranul Second Screen, acesta poate oferi informatii suplimentare in partea de sus a telefonului. Se poate extinde complet pentru un aspect fara rama sau poate fi setat pe un stil mai traditional, in care proportiile ecranului care inconjoara obiectivul camerei foto si difuzorul sunt negre.

Camera foto are 16MP pe spate si 8MP pe fata, cu obiectiv standard si Super Wide. Lentila Super Wide are o deschidere mare si poate surprinde mai mult continut fara sa distorsioneze prea tare imaginea.

Camera dispune de AI cu 19 moduri de fotografiere, optimizand calitatea fotografiilor in mod automat si cat mai inteligent. Senzorul camerei dispune de tehnologie Super Brigh ce ofera imagini de 4 ori mai luminoase pe timp de lumina scazuta.

Si aceasta camera dispune de mod Portret cu efect de Bokeh, Live View sau Stickers.

AI-ul este mai simplu si mai inteligent. Google Lens este oferit la pachet cu acest telefon si este o functie noua de cautare a obiectelor folosind tehnologii AI si algoritmi de recunoastere a imaginilor.

Telefonul are un buton dedicat pentru Google Assistant daca este apasat o data si de 2 ori activeaza Google Lens. Poate recunoaste comenzi vocale de la 5 metri si identifica zgomotul de fond.

Nici partea audio nu a fost uitata. LG G7 ThinQ ofera un difuzor performant Boombox, ce utilieaza spatiul intern al telefonului drept incinta acustica. Astfel, bassul este mai puternic, iar volumul este cu 6dB mai mare.

Are tehnologie DTS:X pentru sunet 3D virtual, iesire 7.1 si are decodor DAC Hi-Fi Quad pentru audiofili. Bateria are o capacitate de 3000 mAh, ruleaza Android Oreo, masoara 7.9 mm si cantareste 162 grame. Are BT 5.0, USB Type C 2.0 compatibil cu 3.1, Wi-Fi AC, protectie la apa si praf.