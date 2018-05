Se apropie Comic Con 2018

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

De cativa ani se organizeaza East European Comic Con la Romexpo si ca la fiecare editie vom avea cateva vedete din seriale celebre. Anul acesta vom vedea un rege din Game of Thrones.

Recunosc, nu m-am uitat la nici macar 1 episod din GoT. Insa este clar ca acest serial are milioane de fani, iar eu sunt doar o exceptie.

Gethin Anthony, actorul din spatele personajului Renly Baratheon, va veni la Bucuresti in cadrul EECC, din perioada 18-20 mai. Acesta va fi prezent vineri pentru un panel si sambata pentru poze si autografe.

Actorul de orgigine britanica a mai aparut si in seria TV Aquarius, unde l-a jucat pe criminalul Charles Manson, dar si in filme precum First Kill sau Kodachrome.

Pe de alta parte, ilustratorii David Lloyd (unul dintre cei doi creatori ai benzii desenate, ecranizate ulterior, “V for Vendetta”), Guillermo Ortego („Astonishing X-Men”, „Moon Knight”, „X-Factor”, „Batman Eternal” și „Superman Unchained”) și Maya & Yehuda Devir (cunoscuți pentru ilustrațiile ingenioase ale vieții lor de zi cu zi) vor lua parte la eveniment, într-o ediție East European Comic Con memorabilă.

East European Comic Con este cel mai important eveniment destinat pasionatilor de filme, seriale, jocuri video si benzi desenate.

Bilete va puteti cumpara de AICI.