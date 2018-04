DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Razer a lansat un nou mouse din clasa entry level denumit Abyssus Essential. Este succesorul lui Abyssus V2 si se mai poate gasi sub numele de Jugan in China. Are un pret bun si luminiteee.

Noutatea consta in iluminarea de tip Chroma si se refleca pe suprafata folosita. Are un senzor optic de 7200DPI, este ambidextru si este cel mai accesibil mouse Razer cu iluminare Chroma.

Costa 50 de euro. Puteti gasi mousi de la Razer AICI, tastaturi AICI si casti AICI.