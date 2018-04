Philips Momentum este o gama noua de monitoare pentru console

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Philips a lansat recent seria de monitoare Momentum dedicata consolelor de gaming. Monitoarele din seria Momentum se gasesc in mai multe variante de diagonale si rezolutii.

Primul model se numeste 436M6VBPAB si are o diagonala de 43 de inch, rezolutie 4K, panou VA si o luminozitate de 1000cd/m2. Are o gama larga de culori cu acoperire 100% BT.709 si 97.6% DCI-P3 si 1.07 miliarde de culori in adancimea de culoare 8 biti +2 biti FRC.

Are tehnologie Quantum Dot, HDR, DTS Sound si iluminare Ambiglow. Este vedeta seriei si se remarca nu doar prin specificatii ci si prin design.

Aceste monitoare din seria Momentum se diferentiaza de televizoarele care sunt folosite in mod normal pentru console prin urmatoarele functii: Adaptive Sync, timpul de raspuns de 4ms GtG si modul Low Input Lag, HDR-ul, USB Type C, MultiView, rezolutia inalta.

Modelul de fata costa 3679 de lei.