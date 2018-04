MGT si Navitel aduc in Romania noi solutii de navigatie

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

MGT si Navitel au prezentat ieri in cadrul unui eveniment, oferta pentru piata din Romania precum si planurile de viitor din regiunea noastra. Vom primi intreg portofoliul Navitel.

MGT Educational este principalii distribuitori IT&C din Romania, iar acestia tocmai au anuntat parteneriatul cu Navitel.

Astfel, in viitorul apropiat vom primi toate produsele Navitel, de la sisteme stand alone la DVR-uri, tablete si software.

Vedeta este varful de gama E700, un GPS cu ecran de 7 inch si procesor Cortex A7 la 800MHz, sistem de operare Windows CE, slot microSD si o gama foarte mare de harti. Hartile se vor actualiza de 4 ori pe an.

Navitel R600 este o camera auto de tip DVR cu senzor optic de la Sony, unghi de 170 de grade si rezolutie de filmare Full HD.

Navitel RE900 este un produs hibrid. Este si camera auto dar si GPS in acelasi timp. Are ecran de 5 inch, ruleaza Android 4.4.2 si dispune de un procesor quad core la 1.3GHz. Are o camera Full HD si GPS.

MR250 este o oglinda retrovizoare inteligenta cu o camera atasata si ecran IPS de 5 inch. Are o camera pe fata si alta pe spate, unghi de 160 de grade pe camera principala si 85 rade pe camera frontala.

T700 3G este o tableta cu sistem de navigatie propriu, ecran de 7 inch, modul 3G dual SIM, Wi-Fi si harti din 47 de tari.

Toate produsele Navitel sunt disponibile prin MGT Educational.