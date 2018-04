Interfata Gmail a fost reimprospatata

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Gmail a fost actualizat de cei de la Google, iar imbunatatirile aduse sunt, din fericire, nu doar vizuale.

Tot ce trebuie sa faceti pentru a aplica noua interfata este sa mergeti la butonul de settings si sa selectati Try the new Gmail.

Daca noua interfata va incomodeaza, puteti reveni la cea veche fara probleme urmand aceiasi pasi.

Pe langa aspectul vizual, cei de la Google s-au concentrat pe securitate. Astfel, acum puteti trimite un mail care are un termen de valabilitate, iar apoi se autodistruge.

Se pot trimite si mail-uri care necesita un cod pentru a fi citite, codul respectiv fiind trimis prin SMS si va trebui introdus inainte de deschiderea mail-ului.

Pe aceiasi linie, se poate dezactiva optiunea de download, forward, printare sau copiere a unui e-mail, astfel incat informatia pe care o trimiteti sa nu poata fi raspandita.

Avertismentele pentru mail-urile cu continut riscant sunt mai bine semnalizate.

Gmail foloseste acum si un AI care include facilitati precum Nudging ( „a-ti da un cot”) care iti reaminteste ca un anumit mail are nevoie de un follow-up. Pentru a raspunde mai usor unui mail, functia de raspundere rapida a fost portata de pe aplicatia mobila si in browser.

Un video demonstrativ poate fi urmarit aici :

[ Sursa ]