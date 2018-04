LG G7 ThinQ este confirmat oficial si avem detalii noi

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

LG G7 ThinQ era doar un zvon acum cateva zile. Dar recent am primit un comunicat de presa in care ni se ofera detalii clare despre telefon.

Stim in acest moment despre LG G7 ThinQ ca va avea ecran de 6.1 inch cu rezolutie 3120 x 1440 pixeli Full Vision cu o luminozitate de 1000 niti. Astfel, G7 va avea cel mai luminos ecran de pe piata in acest moment.

Acopera 100% spectrul de culoare DCI-P3, foloseste o tehnologie Super Bright Display si are moduri presetate pentru imagine.

Mai stim ca va dispune de New Second Screen, un ecran variabil ce creeaza un spatiu in partea de sus a ecranului pentru notificari.

Informatii despre pret nu avem, dar probabil vom afla pe 2-3 mai. Vezi AICI pozele si specificatiile neoficiale.