Xiaomi Mi A2 / Mi 6X prezentat oficial

Desi anuntul face referire doar la modelul Mi 6X, este foarte probabil ca in viitorul apropiat sa prezinte si Mi A2, la fel cum anul trecut in iulie au prezentat Mi 5X, iar in septembrie Mi A1.

Cei de la Xiaomi au intrat in programul Android One anul trecut odata cu lansarea lui Xiaomi Mi A1 care s-a dovedit a fi un telefon de buget excelent, tehnic acelasi telefon ca si Mi 5X, dar cu sistem de operare Android pur.

Astazi a fost prezentat urmasul lui, iar la o prima analiza pare un frate mai mare imbunatatit din toate punctele de vedere.

Este dotat cu un procesor octa-core Snapdragon 660 tactat la 2.2 Ghz si vor fi disponibile 3 variante : 4 GB/ 64 GB stocare , 6 GB / 64 GB stocare si 6 GB / 128 GB stocare.

Va folosi acelasi display de 5.99 inch ca si Redmi Note 5 Pro cu rezolutia FullHD + ( 2160×1440 ) si va dispune de optiunea de deblocare faciala, iar senzorul de amprenta este prezent pe spatele telefonului. Bateria va avea o capacitate de 3010 mAh cu suport QuickCharge 3.0 .

Precum fratele mai mic, va oferi un sistem principal de camere dual format dintr-un senzor Sony de 12 MP IMX486 cu o deschidere de 1.75 microni si un senzor de 20 MP tot Sony – IMX376, pentru fotografii tip portret cat mai reusite precum si pentru a imbunatati calitatea pozelor facute in lumina mai putin generoasa. Camera frontala va folosi acelasi senzor de 20 MP ca si cea de pe spate.

La fel ca si Huawei P20 si alte smartphone-uri lansate recent,este echipat cu un sistem AI care va ajuta camerele foto sa produca cele mai reusite poze, fiind confirmat la ora actuala doar pentru Mi 6X.

Xiaomi Mi A1 a fost un telefon foarte reusit pe care inca il puteti cumpara la pretul de 900 de lei de pe pcgarage.ro si pare ca Mi A2 / Mi 6X il va urma, cu un pret de pornire de 210 euro.

