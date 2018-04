Tutorial de convertire la gamingul 4K

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Rezolutiile Full HD si HD Ready sunt inca cele mai folosite in randul gamerilor. Nu o spun eu ci statisticile. Insa cu cat monitoarele de gaming 4K se ieftinesc, cu atat gamerii renunta usor la aceste rezolutii mici si trec la un alt nivel. Uite cateva informatii esentiale pe care le-am primit astazi.

Ce îmi aduce gaming-ul în 4K?

Pentru pasionații de gaming care își doresc o experiență de joc la superlativ, gamingul la rezoluție 4K e printre cele mai fierbinți trenduri ale momentului. Monitoarele cu rezoluție 4K (3840 x 2160p) oferă o densitate a pixelilor de patru ori mai mare decât cele mai multe dintre display-urile care suportă rezoluție full HD.

Asta înseamnă că detaliile și texturile din jocuri vor fi mai precise și vor oferi o experiență mai realistă și mai imersivă gamerilor. Practic, rezoluția 4K face un pas mai departe în gaming și profită la maximum de potențialul pe care îl pot oferi jocurile, deschizând drumul unei experiențe intense pentru entuziaști.

Cât mă costă?

Gamerii înrăiți sunt, de obicei, și modderi pasionați care preferă să-și construiască PC-urile bucată cu bucată, nu să cumpere sisteme gata configurate care nu răspund întotdeauna nevoilor lor. De la monitor cu suport 4K, la memorii, plăci de bază, plăci grafice și alte componente capabile să susțină sesiuni intense de joc în 4K, fiecare ridică costul sistemului care poate ajunge să fie destul de piperat.

Vestea bună este, însă, că prețurile sistemelor și componentelor de gaming 4K au devenit în ultimii ani mult mai accesibile.

De ce componente am nevoie?

Majoritatea celor care aud cuvântul „gaming” se gândesc întâi la procesoare și monitoare de top. Cu cât mai performante, mai de ultimă generație și mai cu tehnologii de ultimă oră, cu atât mai bine. Și, desigur, au dreptate. Dar numai pe de-o parte.

Un procesor puternic oferă, într-adevăr, puterea de calcul care să dea fluență întregii experiențe de folosire a sistemului, iar monitorul asigură experiența vizuală care să transpună jucătorul în lumea pe care o explorează pe ecran. Dar, dacă vorbim de gaming 4K, adevărata vedetă este placa grafică.

Chiar dacă procesorul nu este, neapărat, cel mai nou de pe piață, o placă grafică capabilă să susțină imagini intens consumatoare de resurse este cea care potențează cu adevărat experiența imersivă de joc, ferește de lag la nivel de imagine și de alte inconveniente nedorite.

Plăci grafice ca GTX 1080 Ti și GTX 1080 sunt vârfurile de gamă ale celor de la NVIDIA în prezent și se mândresc cu suport conținut 4K. Construite din componente și aliaje de cea mai bună calitate, cele două plăci grafice se mândesc cu viteze de procesare peste competiție. Parte a unor sisteme ca cel de aici și cel de aici, acestea aduc puterea de procesare necesară și tehnologii unice care urmăresc să permită jucătorilor să profite la maximum de pasiunea lor.

Am un sistem 4K-ready. Ce mă joc?

Când vorbim despre jocuri, gusturile nu se discută. Fiecare gamer are o personalitate unică, motiv pentru care și preferințele în materie de jocuri sunt la fel de diferite. Iată, totuși, trei dintre jocurile care se pot juca în 4K și care au mare succes la public:

– Mass Effect: Andromeda (lansat în martie 2017): Jucătorii vor avea șansa să exploreze un univers extraterestru în căutare de noi teritorii pe care să le cucerească.

– The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Win (lansat în mai 2016): Pasionații de aventuri vor avea ocazia să descopere un teritoriu până acum neexplorat care le va pune puterile la încercare cu creaturi fantastice și blesteme străvechi.

– Overwatch (lansat în mai 2016): Gamerii vor putea face parte dintr-o „alianță a păcii” care urmărește să stabilească ordinea într-un spațiu măcinat de război și mașinării malefice.

Cum arăt altora ce înseamnă gaming 4K?

Gamerii știu deja că „sharing is caring”! De la ponturi pentru jocuri și modalități prin care pot deveni mai buni, jucătorii dezbat adesea cu alții cele mai noi trenduri și informații din domeniu. Dacă ai parcurs materialul până aici, înseamnă că gamingul în 4K te-a făcut curios sau poate chiar ai deja un sistem 4K-ready și descrii des prietenilor cum e să te joci pe un așa „rig”. Dar cum ar fi să le arăți direct pe Facebook?

După ce îți instalezi aplicația GeForce Experience, ai la dispoziție funcția NVIDIA Highlights cu care poți să faci capturi de ecran automate în jocuri, setând acțiunile dorite care să declanșeze captura de ecran. Imaginile pot fi apoi împărtășite cu alții pentru că, așa cum spuneam la începutul secțiunii „sharing is caring”.