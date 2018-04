Trust Emita – cel mai bun microfon accesibil pentru gaming si streaming

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Fie ca esti un simplu gamer care se distreaza zi de zi cu prietenii pe Discord sau esti un streamer si ai o comunitate frumoasa in spate sau vreti sa-ti faci una, atunci ai nevoie cu siguranta de un microfon bun. Si din experienta mea de gamer amator va pot spune ca un microfon ieftin nu o sa va ajute prea mult.

Nu de mult foloseam un microfon luat de la PC Garage pe care am dat 40-50 lei. Il am si acum si merge bine. Insa cu timpul am simtit nevoia de ceva mai bun. Ceva care sa fie si practic si aratos in acelasi timp.

Nu sunt cel mai in masura sa va povestesc despre acest lucru caci nu sunt o vedeta pe Youtube care se filmeaza in timp ce se joaca LoL, desi candva voiam sa fac asta. Insa stiu cum ar trebui sa-ti alegi microfonul potrivit.

Dupa cateva experiente bune si mai putin bune cu diferite microfoane dedicate sau de la casti, am ajuns sa testez un microfon de la Trust pe numele lui GXT 252 Emita. Acesta este dedicat gamerilor care vor sa comunice cu comunitatea live, dar si celor care lucreaza des cu continut audio si au nevoie de un microfon bun pentru inregistrari.

Emita este un microfon mai mult decat bun pentru pretul sau. Desi nu am avut termen de comparatie direct, am folosit alte microfoane mai scumpe pe la diferiti prieteni gameri.

Trust nu doar ca a reusit sa produca un microfon excelent, dar s-a apropiat si mai mult de gameri cu un produs de calitate, bine construit si gandit. Nu este o jucarie ieftina pe care sa o folosesti doar in scop amatoricesc.

Emita este construit ca un microfon profesional pentru ca isi doreste sa fie unul. Incepan de la ambalaj si pana la constructie, nimic nu te lasa cu un gust amar. Totul te duce in zona premium acolo unde Trust nu si-a dorit sa ajunga cu celelalte periferice. Dar cumva a reusit cu acest microfon.

Microfonul este construit din materiale de cea mai buna calitate si are un suport extrem de bine construit. Baza (talpa) este foarte grea incat o poti folosi drept greutate pentru haltere.

Piciorul care se monteaza in talpa prin infiletare este si el metalic si foarte rezistent. Suportul de plastic in care intra microfonul este si el de o calitate impresionanta, mult peste ce am fost pana acum obisnuiti sa vedem de la Trust.

Are un pop filter cu logo-ul Trust si un mason de burete foarte dragut. Practic tot ce primesti in mod normal de la un microfon de top. Doar ca Trust ti le ofera la doar 700 lei. Il mai gasesti si la eMAG la pretul de 583 lei.

Da, sunt oarecum uimit de calitatea constructiei deoarece Trust nu este un producator de top. Nu a lovit niciodata acea categorie de produse ci a reusit sa ramana in zona mid-range in care ofera un echilibru foarte bun intre pret si performanta.

Microfonul se conecteaza la PC printr-un cablu USB la fel cum este si cel de la imprimanta. Nu are nevoie de nici un soft si are un avantaj fiind pe USB. Digital noise-ul este mult mai slab in comparatie un microfon prin jack.

Un microfon clasic prin jack capteaza mai mult zgomot de fond decat un microfon pe USB. Insa ce nu mi-a placut a fost absenta unui software pentru setari suplimentare sau macar prezenta unor potentiometre. Daca nu esti foarte pretentios poti sa accepti aceste minusuri. Se poate trai si asa.

Trust Emita merita toti banii daca vrei un microfon performant, aratos si usor de folosit. Plus ca poti sa-l transporti foarte usor caci vine ambalat exact asa cum ati vazut mai sus.

Il gasiti la eMAG la pretul de 583 lei.