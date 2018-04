Unboxing – Testam Huawei P20 Pro prin programul Orange Smartphone Tester

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

De cateva zile a ajuns in mica noastra redactie un Huawei P20 Pro. Exact, telefonul care a fost lansat oficial in Romania in urma cu o aproape o saptamana. Trebuie sa stiti ca de aceasta data vom aborda review-ul altfel, astfel ca s-ar putea sa vedeti mai multe materiale cu si despre acest telefon.

Telefonul ne-a fost oferit in teste prin programul Orange Smartphone Tester.

Pentru inceput o sa va spun cateva informatii scurte despre telefon. Deja il am de cateva zile si am facut peste 400 de fotografii. Si vor urma si mai multe. Cu toate ca l-am cunoscut personal la evenimentul de lansare, incep sa-i fiu mai drag si sa ne intelegem mai bine.

Chiar daca am avut cateva probleme cu softul la inceput, Huawei P20 Pro ruleaza excelent pana acum. Camera este cu siguranta punctul sau forte si este foarte inteligenta. Recunoaste obiectele si stie cum sa accentueze culorile, cum sa modifice constrastul si luminozitatea in functie de subiect. Este geniala, va spun.

Cat despre constructie si design…personal consider ca Huawei s-a autodepasit. Spun asta deoarece am avut S9 Plus in paralel cu P20 Pro si calitatea constructiei este peste cea de la Samsung.

Mai jos aveti si un unboxing, ca sa fie treaba completa.