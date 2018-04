Apple ar putea lansa un telefon dual-SIM si cu pret de 550 de dolari

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Cu toate ca Apple ofera produse foarte scumpe si foarte multi consumatori au tendinta de a lua peste picior compania la fiecare lansare de telefon, produsele lor se vand foarte bine. Insa cum ar fi daca Apple ar veni pe piata cu un telefon de 2 ori mai ieftin decat ne-a obisnuit pana acum?

Daca ar fi sa ascultam ultimele zvonuri, Apple ar trebui sa ne prezinte un telefon de 500-550 de dolari cu functie Dual SIM. Americanii nu sunt obisnuiti cu aceasta tehnologie, insa in tarile latine, Asia sau Europa, un telefon Dual-SIM este un must have.

Aceasta informatie vine de la un leaker celebru care a mai oferit informatii in trecut despre produsele Apple si…a avut dreptate. Insa a si gresit cu unele speculatii, deci nu ar trebui sa-l luam prea in serios. Informatia este interesanta oricum.

Anul acesta ar trebui sa vedem un telefon Dual SIM de 6.1 inch la un cost intre 550 si 750 de dolari. Un alt model de top ar urma sa aiba ecran OLED de 5.8 inch, si el Dual-SIM.

Mi-ar placea sa vad un telefon accesibil de la Apple, insa nu cred ca acest lucru se va intampla vreodata, poate doar daca compania intra intr-o criza si nu au de ales. Insa atata timp cat telefoanele lor de 1000 de dolari se vand ca painea calda in toata lumea….