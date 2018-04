Allview o sa lanseze un telefon cu Android Go

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Allview o sa prezinte foarte curand un telefon chiar interesant. Va fi un telefon cu sistem de operare Android Go Oreo, special gandit pentru terminale low end.

Telefonul se va lansa in aceasta luna si va fi unul modest, insa Android Go va oferi o experienta foarte buna. O sa ofere mai mult spatiu de stocare deoarece Android Go ocupa mai putin spatiu.

Ecranul va fi 18:9, RAM 1GB, stocare probabil de 8GB si va fi capabil sa ruleze aplicatiile de baza. Si pretul va fi unul pe masura, estimez eu 399 lei. Nu are cum sa fie mai scump decat Nokia.