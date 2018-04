5 produse interesante la preturi mici disponibile la TomTop

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

TomTop ne-a propus sa va prezentam 5 produse pe care eu le consider chilipiruri si pe care le poti comanda oricand din China atunci cand vrei sa faci cumparaturi din placere. Sunt acele produse de care probabil nu ai nevoie dar tot le cumperi pentru ca sunt ieftine.

Primul produs este un card de memorie microSD de 32GB de la MIXZA. Ofera viteze de scriere si citire de 80MB/s, deci e foarte bine. Costa doar 8.29 de dolari.

Un alt produs ete o tastatura QWERTY wireless cu touchpad. Este micuta, are 69 de butoane, DPI ajustabil, baterie reincarcabila si este buna pentru televizoarele Smart, sa nu te mai chinui cu telecomanda cand vrei sa cauti ceva. Costa putin, doar 6 dolari. Pe asta cred ca o cumpar si eu.

Casti wireless prin Bluetooth in format mini. Imi e tare frica sa le folosec vreodata ca s-ar putea pierde. Dar sunt foarte ieftine, 10 dolari, si nu arata rau deloc. Au baterie pentru cam 3 ore si se incarca in 1.5 ore. Nu poti avea pretentii la banii astia.

Ceva interesant este acest pix cu camera Full HD integrata. Nu stiu daca s-ar prinde cineva si nici nu stiu cum filmeaza, dar la 10 dolari merita testat. Filmeaza Full HD si face si poze. Are slot microSD si cantareste 59 de grame.

Si ultimul produs este o drona de 45 de dolari de la Visuo. Are camera de 2MP 720P si se controleaza de pe o telecomanda. Are unghi larg de captura si este mai mult pentru distractie. Nu cred ca filmeaza prea grozav ca am testat asa ceva si stiu care este limita lor. Insa e destul de distractiva.

