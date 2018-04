Renault Zoe 40 2017 (100% electric) review: o masina din viitor

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Timp de patru zile masina pe care am folosit-o, ca si cum ar fi a mea, a fost un Renault Zoe 40, cel mai ieftin automobil electric cu 300 km autonomie la ora actuala. Experienta a fost una extrem de interesanta si cred ca merita descrisa cu lux de amanunte intr-un review amplu.

Consider ca Renault Zoe 40, desi o masina electrica extrem de bine vanduta in Europa, ramane in continuare „din viitor” pentru Romania. Sper eu, viitorul foarte apropiat (2-3 ani), insa asta depinde de mai multi factori, despre care va voi spune in articol.

Renault Zoe 40 ne-a fost oferit in teste de catre Auto Europa – Timisoara (concesionar Dacia, Renault, Nissan).

Dotari si specificatii

Specificatii. Renault Zoe vine in doua versiuni in ceea ce priveste capacitatea bateriei: 22 kWh si 40 kWh si in doua variante de echipare: Life si Zen.

Noi am avut in teste varianta cea mai dotata si cu bateria de 40 kWh. Asta se traduce in ~300 Km reali autonomie (fata de vreo 150 pe cea de 22 kWh). Motorul are 92 CP si 220 NM iar intreaga masina cantareste 1480 kg. Toate masinile electrice (mai putin cele convertite din masini clasice) au cutii de viteza automate.

Dotari. Printre acestea se numara urmatoarele:

Senzori de parcare spate si camera video pentru marsarier

Aer conditionat automat

Senzori de ploaie și lumină

Keyless go si entry

Oglinzi rabatabile electric

Sistem multimedia și navigatie R-Link

Jante de aliaj 16

Am ramas surprins ca masina nu avea cotiera, insa o poti cumpara optional pentru inca 138 de euro. Mie mi se pare foarte utila, chiar daca prin oras nu-i simti atat de mult lipsa.

Aspect interior si exterior

Exterior. Pentru cei care au ochiul format, Renault Zoe seamana de la prima vedere cu un Renault Clio, pentru ca e masina care se afla la baza acestuia. Insa exista destul de multe diferente de aspect, majoritatea ducandu-te cu gandul la o masina mai moderna.

Culoarea care defineste intreaga gama de vehicule Renault ZE (Zero Emissions) este albastru. Acesta nu lipseste nici pe Zoe, o gasiti sub tot felul de accente in interiorul stopurilor si farurilor si la interior.

Interior. La fel ca la exterior, si in masina avem destul de multe similaritati cu Renault Clio dar si cateva elemente complet distincte.

Consola centrala, volanul si chiar o mare parte din bord sunt identice cu cele ale fratelui propulsat de combustibili fosili. Avem insa un instrument de bord schimbat, complet digital, care consta intr-un display LCD dreptunghiular. Pe acesta poti afla, in general, cam aceleasi informatii ca la o masina normala: viteza, consum, km parcursi si, in cazul acesta, capacitatea actuala a bateriei.

Confort si utilizare zilnica

Pentru ca avem de a face cu o masina electrica, trebuie sa schimbam putin structura review-ului. In general, in Romania, o masina electrica nu prea poate fi utilizata decat pe o raza de maxim 200 Km. O sa vedeti in articol de ce.

Am luat Renault Zoe in teste intr-o joi la pranz si l-am condus pana in urmatoarea luni dimineata. Am facut in total cu el 358 km. L-am folosit in toate modurile posibile: oras, drum european si autostrada. Am vrut sa vad daca o astfel de masina se poate folosi ca o oricare alta: de la mers la cumparaturi si drumuri zilnice prin oras la mici excursii prin tara. Raspunsul e undeva la mijloc.

Confort. Sa abordam pentru inceput partea mai simpla. Renault Zoe mi s-a parut, pe parcursul a patru zile si 358 km destul de confortabila cu cateva mici exceptii. Daca stai in fata, fie ca e in stanga sau in dreapta, pozitia e una buna.

Insa daca esti nevoit sa stai in spate se schimba putin lucrurile. Podeaua e destul de ridicata, din cauza bateriilor care se afla acolo si pozitia putin incomoda. Eu nu sunt inalt, insa cineva cu 1.80 ar cam lovi cu capul in plafon iar genunchii i-ar sta destul de sus.

In mare parte, vad Renault Zoe ca o masina potrivita pentru o familie cu maxim un copil. In felul asta ai loc si de bagaje iar pentru copii spatiul din spate e suficient chiar si la drum lung.

Portbagajul mi s-a parut incapator, pentru ca e destul de adanc. Daca va plac cifrele atunci va pot spune ca are o capacitate de 338 de litri pana la polita.

Utilizare zilnica in oras. La acest subcapitol nu am decat cuvinte de lauda. E o placere sa conduci un Renault Zoe, mai ales prin oras.

De obicei lumea intoarce privirea dupa o masina super zgomotoasa, doar ca in cazul Zoe totul se intampla fix pe dos. Lumea e mirata de faptul ca trece o masina si nu se aude aproape nimic, poate doar un zumzait discret dat de motorul electric.

De aceea cand mergi cu Zoe prin oras nu obosesti. La semafor auzi doar muzica in masina iar daca preferi linistea nu vei auzi nimic. Iar atunci cand te decizi sa pleci tot ceea ce trebuie sa faci e sa iei piciorul de pe pedala de frana si vei pleca incet, in liniste, in treaba ta.

Nu exista vibratii, tremurat sau miros de noxe. Poate doar de la ceilalti participanti la trafic. Dupa cateva ore de condus un Zoe (si probabil orice masina electrica) daca te urci intr-un diesel ti se pare ca te-ai intors in trecut si ca totul vibreaza si e zgomotos, indiferent de cat de silentios e diesel-ul in care te-ai urcat. Credeti-ma. 🙂

Masina nu este una foarte rapida, insa pana la 50-60 km/h iti ofera niste senzatii destul de faine, datorita cuplului disponibil din secunda 0. Altfel, timpul de acceleratie de la 0 la 100 km este unul modest, de doar 13.2 secunde.

Utilizare la drum lung. Eu am facut doua drumuri mai lungi cu el, ambele insumand cam 100 km dus-intors. Am fost atat sofer cat si pasager. Experienta e una placuta si cel putin aproape ca si intr-o masina cu motor conventional.

Evident ca la viteza de 90-100 Km/h nu mai ai parte de acea liniste in masina despre care va vorbeam, doar ca auzi in principiu doar vantul si zgomotul de rulare.

Pe de alta parte, avand un motor electric super silentios si depinzand de autonomia bateriei calatoria pe drumuri europene si autostrazi mi s-a parut pe alocuri plictisitoare. La accelerari mai puternice, care sunt chiar si asa destul de rare – de teama ca ai putea ramane fara curent, nu te poti bucura nici macar de zgomotul motorului. Daca esti un sofer linistit si nu ai nevoie de senzatii tari Renault Zoe va fi o relaxare pentru tine chiar si la drum lung.

Statii incarcare (in Timisoara), timp de incarcare, consum si autonomie REALA

Incarcare

Chiar daca, teoretic, ar fi fost posibil sa trebuiasca sa incarc doar o data masina, am dorit sa testez cat mai multe statii de incarcare. Recunosc ca am avut si o oarecare teama ca as putea ramane fara baterie, asa numitul „range anxiety”, dar va pot spune de pe acum ca n-a fost justificat.

Locuiesc in Timisoara si am folosit PlugShare pentru a cauta statiile disponibile gratuit. In total sunt vreo 10-12 statii in oras si prin imprejurimi – eu am reusit sa merg la cinci. Din pacate, pentru mine situatia a fost cam trista si s-a prezentat in felul urmator:

Prima incercare de incarcare, chiar in joia in care am luat masina: Kaufland Calea Sagului . Merg la informatii clienti si astept 10 minute, nu vine nimeni. Ma intorc la statia de incarcare si sun la numarul afisat. Imi raspunde un tip foarte amabil de la Renovatio e-Charge. Mi se spune ca pentru incarcare am nevoie de card. Cardul se face gratuit iar incarcarea la Kaufland e tot gratuita, chiar daca Renovatio taxeaza celelalte statii ale lor. Problema cea mare: cardul vine pe luni, fix cand eu urma sa returnez masina. Ar mai fi fost o varianta de a primi un card de la receptia Kaufland, dar se pare ca acesta ar fi functionat abia „saptamana viitoare”. Tot in aceeasi convorbire mi se spune ca la celalalt Kaufland nu e nevoie de card. N-am mai ajuns acolo.

. Merg la informatii clienti si astept 10 minute, nu vine nimeni. Ma intorc la statia de incarcare si sun la numarul afisat. Imi raspunde un tip foarte amabil de la Renovatio e-Charge. Mi se spune ca pentru incarcare am nevoie de card. Cardul se face gratuit iar incarcarea la Kaufland e tot gratuita, chiar daca Renovatio taxeaza celelalte statii ale lor. Problema cea mare: cardul vine pe luni, fix cand eu urma sa returnez masina. Ar mai fi fost o varianta de a primi un card de la receptia Kaufland, dar se pare ca acesta ar fi functionat abia „saptamana viitoare”. Tot in aceeasi convorbire mi se spune ca la celalalt Kaufland nu e nevoie de card. N-am mai ajuns acolo. A doua incercare de incarcare si singurul loc pe care ma puteam baza: Lidl Dumbravita . Stiu ca mai este un Lidl in Timisoara unde exista statie de incarcare, dar acesta mi-a fost mai la indemana. Incarcarea se face simplu, n-ai nevoie de card: doar cablezi masina si apesi Start. Am observat totusi o mica problema: dupa un anumit timp de incarcare se intampla ceva si se oprea. Am lasat-o de doua ori peste timpul de incarcare specificat si cand m-am intors incarcarea era oprita dar masina nu era la mai mult de 80%. Posibil sa fie un bug sau o limitare.

. Stiu ca mai este un Lidl in Timisoara unde exista statie de incarcare, dar acesta mi-a fost mai la indemana. Incarcarea se face simplu, n-ai nevoie de card: doar cablezi masina si apesi Start. Am observat totusi o mica problema: dupa un anumit timp de incarcare se intampla ceva si se oprea. Am lasat-o de doua ori peste timpul de incarcare specificat si cand m-am intors incarcarea era oprita dar masina nu era la mai mult de 80%. Posibil sa fie un bug sau o limitare. A treia incercare: Hub 700 Timisoara . Statia de incarcare este a celor de la SafeFleet Telematics. Cum lucrez aproape m-am gandit sa las masina pana la pranz la incarcat. Din pacate, am fost refuzat cu amabilitate de catre portar. Ca la fiecare statie, am facut un check-in pe PlugShare (relatand nereusita incarcarii) si ulterior am fost contactat de Claudiu, CEO-ul SafeFleet, care mi-a spus ca regreta cele intamplate si ca statia chiar e pentru toata lumea, mai putin taxiuri. Se pare ca tot ei pregatesc o retea de statii de incarcare – vor fi vreo 10 in Timisoara. Proiectul se numeste lek3.co – voi reveni cu amanunte atunci cand le voi avea.

. Statia de incarcare este a celor de la SafeFleet Telematics. Cum lucrez aproape m-am gandit sa las masina pana la pranz la incarcat. Din pacate, am fost refuzat cu amabilitate de catre portar. Ca la fiecare statie, am facut un check-in pe PlugShare (relatand nereusita incarcarii) si ulterior am fost contactat de Claudiu, CEO-ul SafeFleet, care mi-a spus ca regreta cele intamplate si ca statia chiar e pentru toata lumea, mai putin taxiuri. Se pare ca tot ei pregatesc o retea de statii de incarcare – vor fi vreo 10 in Timisoara. Proiectul se numeste lek3.co – voi reveni cu amanunte atunci cand le voi avea. A patra incercare: Vox Technology Park . Cladirea de birouri e noua si inca nu e inaugurata, cu toate acestea statia de incarcare apare pe PlugShare, asa ca am zis sa o incerc. M-am dus pana acolo si am incercat statia principala si una secudara. Nu a functionat niciuna din ele.

. Cladirea de birouri e noua si inca nu e inaugurata, cu toate acestea statia de incarcare apare pe PlugShare, asa ca am zis sa o incerc. M-am dus pana acolo si am incercat statia principala si una secudara. Nu a functionat niciuna din ele. A cincea incercare: Autoklass Timisoara . E o statie de incarcare pe care nu o gasesti pe PlugShare dar apare pe navigatia masinii si exista chiar si un banner imens pe gardul reprezentantei. Am intrat, am intrebat daca pot incarca si doamna de la receptie mi-a spus ca ea crede ca e doar pentru clienti. Mi-a sugerat sa las un numar de telefon pentru a fi contactat saptamana viitoare. Intamplarea a fost vineri. N-am mai intrebat care mai e scopul bannerului imens…

. E o statie de incarcare pe care nu o gasesti pe PlugShare dar apare pe navigatia masinii si exista chiar si un banner imens pe gardul reprezentantei. Am intrat, am intrebat daca pot incarca si doamna de la receptie mi-a spus ca ea crede ca e doar pentru clienti. Mi-a sugerat sa las un numar de telefon pentru a fi contactat saptamana viitoare. Intamplarea a fost vineri. N-am mai intrebat care mai e scopul bannerului imens… Ultima incercare: MODEX. Este o statie de incarcare de 7 kWh, deci cam cea mai inceata posibila, dar este in centrul orasului si e oferita gratuit de catre municipalitate in colaborare cu ZTE. Statia functioneaza si se utilizeaza simplu: cablezi masina (folosind cablul masinii) si apesi butonul Start. Fara card.

Renault Zoe incarcare Renault Zoe incarcare Renault Zoe incarcare

Cu alte cuvinte, situatia statiilor de incarcare nu pare prea fericita. Teoretic, pentru moment, sunt suficiente. Practic, multe nu functioneaza sau nu ai voie sa le folosesti. Mai mult, in momentul de fata exista un numar foarte mic de masini electrice in Timisoara, iar majoritatea sunt detinute de firme sau companii de taxi. Mai ales acestea din urma folosesc destul de des statiile disponibile gratuit, asa ca exista sanse mari sa nu ai unde incarca, daca nu stai la casa.

Daca numarul masinilor electrice va creste, iar cel al statiilor de incarcare nu va tine ritmul, atunci probabil ca situatia acestora va deveni si mai trista.

Vreau sa va mai spun doar doua lucruri faine legate de incarcare: poti programa masina sa se preincalzeasca singura la o anumita ora, atunci cand e la incarcat, si poti, de asemenea, programa incarcarea intre anumite ore. Acest lucru poate fi avantajos pentru cei care au un tarif mai mic la energia consumata pe timp de noapte.

Meniu masina electrica Temporizator confort Programare incarcare

Timp de incarcare

Trebuie sa stiti (eu nu stiam) ca exista doua versiuni de Renault Zoe 40: Q90 si R90. Diferentele intre aceste doua versiuni nu sunt majore, insa pot fi un detaliu important pentru unii.

Q90 promite pana la 280 km de autonomie reala pe cand R90 promite pana la 300 km autonomie reala. Primul se poate incarca de la o priza de 43 kWh (80% in 60 de minute) pe cand al doilea (R90) mai mult de 22 kWh nu poate trage din retea. Ambele se incarca 100% la 22 kWh in 160 minute si la 7 kWh in 7-8 ore. Cam atat e si puterea maxima instalata acasa pe monofazic, 7 kWh. Cu toate acestea, probabil ca va trebui sa aveti un circuit separat pentru incarcarea masinii, pentru ca daca o veti face folosind priza normala si cablul domestic incarcarea va dura si mai mult.

In orice caz, in Romania, Renault vinde doar R90, dar poate ca puteti cumpara si Q90 daca stiti ca aveti unde sa-l incarcati mai repede.

Iar acum ca am vorbit despre datele teoretice, haideti sa vedem cum e in practica. Eu am incarcat la 22 kWh (Lidl) si la 7 kWh (MODEX). Nu am putut incarca acasa pentru ca nu am avut cablu de incarcare domestica. In orice caz, cu un mic efort iti poti asigura acasa o incarcare de minim 3.5 kWh. Un exemplu mai jos.

Incarcare la 7 kWh:

Inceput Timp incarcare Final

Dupa cum se poate vedea de pe display-ul statiei, masina nu tragea mai mult de 3 kWh din retea. Nu stiu daca din cauza masinii sau a statiei dar asta e realitatea. In acelasi timp, tragem concluzia ca pentru 27% din baterie ai nevoie de 3 ore de incarcare. Cu alte cuvinte, o incarcare completa ar dura minim 9-10 ore la un astfel de bransament.

Incarcare la 22 kWh:

La statia de la Lidl am incarcat de mai multe ori si mi-a placut viteza de incarcare. Avem mai jos cateva exemple.

Incarcare 22 kWh Incarcare 22 kWh Incarcare 22 kWh Incarcare 22 kWh

Se poate observa din ultima fotografie ca, desi statia stie 43 kWh si masina 22 kWh puterea absorbita in bateria a fost cam de 6 kWh. Cu toate acestea, timpii de incarcare mi se par buni: faci o ora si un pic cumparaturile si incarci masina de la 40% la 100%.

Consum si autonomie REALA

Eu am folosit masina in felul urmator in cei 358 km parcursi: ~150 km pe drumuri nationale, ~40 km pe autostrada si restul in oras. La final, consumul mediu raportat a fost de 16.1 kWh/100 km. Asta inseamna ca, matematic vorbind, ai putea face 256 km in acest regim cu masina. O autonomie mai mult decat fericita daca e sa ne uitam in curtea concurentilor din ziua de azi.

In realitate se poate obtine si o autonomie de 300 km, insa doar in oras. Daca la masinile cu ardere interna cel mai bun consum e in afara orasului, la cele electrice e invers. Asta pentru ca Zoe recupereaza energie la fiecare eliberare a pedalei de acceleratie. Mai mult, chiar si cand franezi masina incetineste prin recuperare de energie pana aproape de momentul cand se opreste de tot.

Datorita acestui fapt mi s-a intamplat de cateva ori sa fac 4-5 km in oras si sa nu consum niciun km din autonomia declarata pe bord. De asemenea, condusul preventiv ajuta enorm de mult autonomia unei masini electrice. Renault te ajuta sa-ti perfectionezi condusul preventiv si pentru asta ai tot felul de grafice prezente pe computerul de bord.

Pe de alta parte, exista si un factor pe care noi nu-l putem controla: temperatura exterioara. Cu cat e mai frig cu atat autonomia scade vizibil. Caz concret: am lasat seara masina cu autonomie de 35 km iar dimineata, pentru ca se racise, mai raporta doar 26 km.

Acum haideti sa vedeti cateva scenarii de consum, ca sa va faceti o idee cam cum puteti folosi masina in viata reala.

Timisoara – Arad si retur

Am facut drumul Timisoara – Arad si m-am intors. Am mers pe autostrada si am revenit pe drumul national. Pozele sunt in ordine cronologica.

Inceput Consum la 90 la ora Consum la 97 la ora Final

Am parcurs 83.6 km cu viteze intre 70 si 100 si am pierdut exact 84 km din autonomie. Cu alte cuvinte, la 90-100 fiecare km real coincide cu unul de autonomie. Consumul cel mai bun e undeva la 87 km/h, unde poti obtine constant 7 kWh si, teoretic, poti face peste 300 km in felul asta. La 90-100 consumul variaza intre 7 si 17 kWh, in functie de vant, inclinatia drumului si alti factori.

In masina au fost 3 oameni.

Timisoara – Altringen si retur

Acest drum este unul judetean, destul de bun, insa care are totusi cateva curbe si cateva urcari si coborari. Viteza de deplasare a fost 80-95 km/h.

Plecare Sosire

De data aceasta, pentru ca drumul n-a mai fost la fel de lin, am facut 102.8 km consumand 120 km de autonomie! In masina au fost 4 oameni.

Concluzii referitoare la consum si autonomie

As indrazni sa spun ca in conditii ideale de vreme, trafic, incarcare si picior usor, ai putea face un Timisoara – Sibiu (~270 km) cu un plin. Insa n-as face-o fara sa stiu ca am pe cineva care sa ma ajute la nevoie. 🙂

Pe de alta parte, daca as fi putut pleca din Timisoara as fi mers pana la Deva cu intoarcere a doua zi. Cred ca ar fi fost un test interesant, insa probabil consumul ar fi fost acelasi si automat si rezultatele legate de autonomie.

Preturi si concluzie finala

La final de review pot sa va spun doar ca Renault Zoe chiar e o masina excelenta pentru oras. Este ideal de avut daca ai unde sa o incarci, fara sa te bazezi 100% pe statiile publice (cel putin in acest moment) si daca nu doresti sa faci drumuri lungi in afara orasului cu ea.

Nu cred ca ar fi imposibil ca Renault Zoe sa fie singura masina a unei familii, insa ar limita extrem de mult posibilitatile de mobilitate. Sigur, poti strabate Romania cu Renault Zoe incarcand la statiile Kaufland, insa totul trebuie extrem de bine planuit si timpul total va fi destul de mare, poate chiar si triplu in comparatie cu cel necesar unei masini „clasice”.

Renault Zoe 40 costa in varianta Intens (cea testata de noi) 34750 Euro. Din acest pret poti scadea tichetul Rabla Plus primit de la statul Roman, in valoare de 10.000 euro. In cazul in care mai ai si o rabla de casat mai poti obtine si cei ~1400 euro suplimentari. Renault Zoe 40 mai poate fi cumparat si in varianta Life la pretul de 33250 Eur, insa eu consider ca diferenta de pret e prea mica pentru a renunta la o serie de dotari utile.

Cu alte cuvinte, cel mai mic pret pe care-l poti obtine pentru Renault Zoe 40 este de 23359 Euro. In Romania, un pret destul de mare pentru o familie cu salariu mediu pe economie. Totusi, s-ar putea sa fie un pret corect pentru numeroase companii care folosesc mult masinile pentru mers prin oras, mai ales ca un „plin de curent” costa in jur de 20 lei daca il faci „acasa” si masina nu necesita schimburi periodice de consumabile, in afara de placute de frana si poate unele bucse.

As vedea o astfel de masina (chiar si Renault Zoe) ca fiind atractiva undeva la 15000 Euro, pret unde ar concura cu masinile pe benzina. Considerand toate aceste aspecte (pret, incarcare, autonomie) pot spune ca Renault Zoe reprezinta, inca, o masina din viitorul tarii noastre. Sper eu ca viitorul cat mai apropiat.

Daca sunteti curiosi cum se conduce o masina electrica si daca sunteti din judetul Timis puteti programa un test-drive la AutoEuropa Timisoara.

Plusuri

Foarte usor de condus, foarte silentioasa – atat de silentioasa ca intoarce priviri

Ieftina de exploatat, un „plin” costa 20 lei, dar o poti incarca gratuit in multe locuri

Destul de confortabila

Design placut atat la interior cat si la exterior

Are cam toate dotarile de care ai putea avea nevoie

Minusuri