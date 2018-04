Primele impresii despre Huawei P20 Pro direct de la lansare

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Ieri seara a fost prezentat oficial in Romania noul Huawei P20 Pro, un telefon destul de scump dar care concureaza in mod direct cu celelate modele flagship de pe piata. In putinul timp avut la dispozitie am reusit sa pun mana pe telefon si uite ce impresii mi-a lasat.

Huawei P20 Pro este echipat cu 3 camere foto principale: 40MP f/1.8, 27mm, OIS + 20MP B/W, f/1.6, 27mm + 8MP f/2.4, 80mm, toate cu lentile Leica. In total are un zoom optic 3x (se poate ajunge pana la maxim 5x fara sa se piarda din detalii), HDR, autofocus prin laser, etc.

Am realizat cateva fotografii la eveniment cu telefonul. Se descurca excelent la prima vedere, lumina nu a fost prea grozava, iar in bezna completa am reusit fotografii foarte luminoase. Serios, vedeti mai sus o galerie foto.

Si da, filmeaza si in slow motion cu 960FPS, insa nu am apucat sa testez aceasta functie ieri. Cand il primim la test sigur o sa-l testam ca la carte.

Ecranul este un AMOLED de 6.1 inch cu rezolutie 1080 x 2240 pixeli. O sa-l tot compar cu S9 Plus pentru ca il avem la test si sunt rivale. Ecranul mi s-a parut foarte luminos si cu culori mai naturale decat cel de pe S9 Plus.

Acel notch nu m-a deranjat deloc. Este foarte mic si integreaza doar camera foto, un speaker extrem de mic si cativa senzori. Mai mic de atat nu aveau cum sa-l faca. Dar din software poti face un artificiu incat sa dispara. De fapt nu dispare ci ecranul devine negru in toata partea de sus incat sa arate ca un intreg.

La interior dispune de un procesor Kirin 970 octa core la 2.4GHz frecventa maxima, 6GB RAM si 128GB de stocare. Stocarea este necesara pentru ca cine-l cumpara sigur o sa faca multe fotografii.

Mai dispune de senzor de amprenta frontal, baterie de 4000 mAh, USB C, interfata EMUI 8.1, dual SIM, este rezistent la apa si praf.

Cu toate ca am folosit probabil un sample, telefonul nu s-a incalzit cat l-am folosit. Nici nu l-am abuzat, insa fata de alte telefoane care se incalzesc doar atunci cand stai pe net….

Constructia telefonului este cea care mi-a atras atentia in mod expres. Spun acest lucru deoarece telefonul este finisat la un nivel cum nu am mai vazut pana acum pe nici un alt telefon. Imbinarile dintre sticla si metal sunt perfecte. Spatele chiar daca este lucios arata fantastic de bine. Nu este greu, il poti tine fara probleme intr-o singura mana si simti calitatea materialelor.

Mai multe nu va pot spune. Asteptam sa-l primim la test peste cateva saptamani si atunci o sa aflati mai multe despre el. Intre timp va las cu o galerie foto.

Huawei P20 Pro costa in acest moment la eMAG 3899 lei. Insa poti opta pentru modelul P20 simplu care costa 2999 lei sau modelul P20 Lite care costa 1699 lei.