Trust Manx GXT 140 – mouse wireless cu baterie reincarcabila

Am testat in ultima luna un mouse de la Trust foarte bine echipat pentru pretul sau. Este acel tip de mouse best buy pe care vrei sa-l cumperi chiar daca nu ai nevoie de el, doar asa, ca este ieftin si bun. Insa s-ar putea sa te indragostesti de el.

Manx GXT 140 este acel tip de mouse wireless de mari dimensiuni gandit initial pentru gaming, dar care s-ar putea sa devina un companion bun si la lucru. Dupa ce am avut ocazia sa-l abuzez zilnic la birou, mi-am dat seama de ce imi place atat de mult.

Manx se remarca prin cateva aspecte foarte importante: este mare, wireless, are baterie reincarcabila si il poti utiliza si cu fir.

Soarecii pentru laptop sunt in general micuti, nu prea ergonomici si trebuie sa schimbi bateriile. In cazul de fata totul este diferit si asta am apreciat cel mai mult.

Manx iti ofera un confort de nota 10 atunci cand il utilizezi la birou. Este mare, se muleaza la tine in palma si este placut la atingere. Materialele folosite in fabricarea lui sunt de buna calitate, peste ce am vazut la alte modele de la Trust.

Aluneca putin cam greu la inceput pe orice suprafata, parca ar sta lipit. Insa dupa 1-2 zile de utilizare cand tocesti putin piciorusele o sa simti ca se misca mai bine. Eu l-am folosit direct pe birou si s-a comportat exemplar.

Butoanele laterale sunt bune, iti ofera un feedback corect. Din pacate rotita de scroll pare cam fragila, acesta fiind si singurul minus pe care l-am gasit la Manx.

Logo-ul este iluminat, iar coloritul se schimba in functie de DPI. Poti opri acest lucru de pe slider-ul din spate ca sa mai salvezi din baterie. Intensitatea este slabuta, ziua nu prea o sa iti dai seama doar daca te uiti cu atentie.

Autonomia este foarte buna. Intr-o luna de utilizare l-am incarcat o singura data direct din laptop in timp ce-l si utilizam.

Manx este promovat ca fiind un mouse de gaming. Acesta isi va arata puterea doar daca il folosesti prin cablu. Prin wireless nu mi se pare ca ar face fata unei sesiuni lungi de gaming daca esti un jucator cu pretentii.

Are un buton lateral pentru 3x click, util atunci cand te joci CS:GO sau un alt shooter. Este neasteptat de precis, iar daca ai un mousepad bun atunci ai numai de castigat.

Manx este acel tip de mouse pe care il poti folosi si la serviciu pe laptop, dar si acasa atunci cand vrei sa te joci dupa o zi foarte grea la birou. Le poate face pe amandoua fara probleme si la un pret mai mult decat accesibil. Il gasiti la eMAG la pretul de 120 lei. Este si resigilat la 99 lei.