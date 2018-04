CafelutaIT 17.04.2018 – Driver nou de la AMD, un telefon Motorola, monitoare noi LG si diverse

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Motorola – Moto Z2 Force Edition este acum disponibil in Romania la pretul recomandat de 2499 lei. Telefonul are ecran AMOLED Quad HD de 5.5 inch, camere duale de 12MP dintre care una monocromatica si dispune de tehnologia Moto ShatterShield. Adica este ranforsat cu aluminiu si rezista la cele mai comune intemperii, dar mai ales la socuri si eventuale crapaturi.

LG – Compania a prezentat o noua gama de monitoare de gaming si creare de continut. Monitoarele de gaming sunt adresate incepatorilor, dar si profesionistilor. Modelul 27GK750F-B dispune de diagonala de 27 inch, rata de refresh de 240Hz si timp de raspuns de 1ms. Modelul 32GK850G are 32 inch diagonala, rezolutie QHD, 1ms, G-Sync. Cele pentru grafica sunt 29WK600 si 34WK650. Vedeta este ultimul model cu diagonala de 38 inch QHD, panou IPS, USB C. Preturile MSRP sunt: 27GK750F 499 euro, 32GK850G 799 euro, 29WK600 279 euro, 34WK650 499 euro, 38WK95C 1399 euro, 27UK850 639 euro.

ADATA – A lansat SSD-ul XPG SX950, cel mai rapid SSD al companiei. Are format M.2 2280, interfata PCIe 3×4 si ofera viteze de pana la 3200MB/s citire si 1700MB/s scriere.

AMD Radeon – O data cu lansarea lui Far Cry 5, AMD a lansat si un nou driver 18.3.4 pentru placile video. AMD a colaborat cu Ubisoft pentru optimizarea lui FC5, iar elementele specifice sunt: Rapid Packet Math care dubleaza rata de computing, Shader Intrinsec, care ofera jocului posibilitatea de a accesa hardware-ul in mod direct si FreeSync 2, ce aduce o latenta mai mica, un range larg de culori, content HDR. Link de download AICI.

Huawei – Astazi mergem la lansarea lui P20 Pro. Speram sa punem mana pe telefon pentru primele impresii. Dupa eveniment revenim cu un feedback.

Netflix – Sa vorbim putin si despre seriale, ca tot e la moda. Voi ce urmariti pe Netflix? Recent am terminat La Casa del Papel, am ajuns la zi cu Lucifer si Black List. Am facut maraton cu inca 3 seriale bune, asa ca astept si parerile voastre.