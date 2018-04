Vernee X Special Edition – un telefon accesibil cu multa memorie

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Vernee si-a invatat clientii cu telefoane foarte aratoase la un pret rezonabil, insa si cu un hardware neasteptat de bun mai ales cand vine vorba de memorie. Astfel, compania a anuntat o noua varianta a lui X, cu mai multa memorie si un pret la fel de bun.

Vernee X Special Edition aduce in aceasta varianta 6GB memorie RAM si 64GB memorie de stocare, fiind o varianta de mijloc. Mai sunt disponibile variante cu 6GB RAM si 128GB de stocare si 4GB RAM si 64GB de stocare.

Telefonul are si un ecran generos de 6 inch cu rezolutie Full HD si format 18:9, adica este foarte bine integrat in carcasa si are o rata de aspect de 83.8%.

Camerele foto sunt duale si au 16MP si 5MP cu senzor Sony IMX 258 si f/2.0. In teorie ar trebui sa avem o experienta foto foarte buna. Si pe partea frontala sunt tot 2 camere de 13MP si 5MP in cazul acesta.

Procesorul este un Helio P23 octa core ce suporta memorie LPDDR4X. Are o frecventa de 2.5GHz, GPU Mali G72-MP2, ce ofera un consum cu 15% mai mic si o performanta cu 10% mai mare.

Mai amintim bateria de 6200 mAh, slotul microSD, cele 4 zile de autonomie si incarcarea rapida in doar 2 ore si 30 min. Suporta Face ID, are senzor de amprenta pe spate si va fi disponibil din 16 aprilie si pana pe 22 aprilie la pretul de 199 de dolari pe Banggood.com