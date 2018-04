Trotineta electrica de la Xiaomi pentru deplasari rapide prin oras

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

De cand a venit soarele si s-a incalzit putin afara, toti prietenii si apropiatii mei vorbesc despre biciclete electrice, trotinete electrice si alte echipamente electrice pentru deplasarile prin oras. Asa ca uite o oferta la o trotineta electrica Xiaomi pe care o poti cumpara din Europa.

Este vorba de modelul Xiaomi M365 Folding, un model pliabil si cu motor electric. Are o autonomie de 30km, cantareste doar 12.5 kg si este rezistenta la apa, deci o poti folosi si prin baltile care se formeaza prin Bucuresti. Am spus balti? Voiam sa zic fluvii.

Trotineta accepta o incarcare maxima de 100kg, deci eu n-as putea sa merg pe ea. Are o viteza maxima de 25km pe ora si sistem de franare inteligent Double Brake System.

Se incarca in aproximativ 5 ore, are motor de 500W si costa 469 de dolari la TomTop si se aduce din depozitul din Europa. Deci livrarea nu dureaza foarte mult, in cateva zile ajunge la tine. Mai multe produse AICI.