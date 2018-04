Un studiu arata ca 80% dintre tinerii americani prefera un iPhone

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Nu ca ne-ar mira, insa uite ca si in 2018 americanii, in special tinerii, au o oarecare pasiune pentru iOS si iPhone. Un studiu realizat in SUA arata ca 80% dintre tineri prefera un iOS in loc de Android.

Au fost intervievati peste 6000 de tineri din 40 de state americane cu o varsta medie de 16 ani. Studiul a fost realizat anul acesta, si pe langa faptul ca tinerii au spus ca prefera iOS-ul, acestia au mai raspuns ca urmatorul lor telefon va fi tot cu iOS intr-o proportie de 84%.

Nu trebuie sa generalizam si sa spunem ca toti americanii sunt dependenti de iPhone. Insa fiind un produs american si foarte bine promovat printre tineri de catre persoane cu influenta foarte mare, este de inteles de ce. iPhone-ul este consider un obiect „cool” in randul tinerilor.