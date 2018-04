Dacia Duster este chemata in service de urgenta

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Tocmai s-a aflat ca Dacia Duster are o mare problema de siguranta si a fost rechemata in service pentru remedierea problemei. Este vorba de noul Duster si sunt vizate 2 probleme grave la sistemul electric si roata.

Reprezentantii spun ca a fost descoperita o posibila „neconformitate a butucului rotii fata” care pe langa faptul ca poate produce zgomote neplacute, exista riscul ca roata sa cada! Da, sa iti cada roata in mers!

Cealalta problema este legata de sistemul electric. Exista posibilitatea de a ramane fara luminile de semnalizare ale remorcii atunci cand aceasta este conectata la masina. Pierderea semnalizarii poate fi partiala sau permanenta.

O alta problema mentionata in luna martie este la calculatorul de injectie. In luna martie au fost chemate in service 1826 de masini. In prezent sunt afectate 209 unitati cu probleme la butucul rotii si 316 unitati cu probleme la sistemul electric.