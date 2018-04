JX 1601HW review: o drona mica si ieftina

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

In ultima vreme industria din China a scos pe banda rulanta tot felul de drone, de la mici la mari s de la cativa dolari la cateva sute. JX 1601HW e mica, ieftina, pe care in principiu o poate controla si un copil.

Drona JX 1601HW ne-a fost trimisa de cei de la FirstQuadcopter, un blog care se ocupa cu testarea de drone chinezesti. Mai nou au chiar si o sectiune numita Drone Deals unde se posteaza produse care se afla la reducere. Noi am mai testat, tot de la ei, si Syma X5UW, o drona distractiva.

Specificatii

Foarte mica, se poate chiar si impacheta

Controlabila pana la 30 metri

Pana la 5 minute de functionare la fiecare incarcare

Mentinere automata a altitudinii

Decolare si aterizare automata

Camera video de 2 MP cu inregistrare la 720p, direct pe telefon

Ambalaj, constructie si design

Constructie si design. JX 1601HW este o drona extrem de mica. E cam cat un pachet de tigari atunci cand o impachetezi. Deschisa si cu elicile incapa in palma. Vine pe doua culori, alb sau negru si este extrem de usoara.

Ambalaj. Vine intr-o cutie cubica de carton pe care poti citi si o parte din specificatiile produsului. Cand o primesti, drona este impachetata si trebuie sa-i montezi fiecare elice si protectiile acestora. In pachet mai gasesti un cablu de incarcare, telecomanda, un suport pentru telefonul mobil si inca un set de elici de rezerva.

Utilizare, zbor, functii si filmare

Cam la fel ca si orice drona, aceasta poate fi condusa folosind telecomanda sau aplicatia pentru Android sau iOS. Pe de alta parte, poti folosi aplicatia pentru telefon doar pentru a filma sau face poze cu drona.

In general aceasta este usor de controlat insa eu as zice ca e un model de folosit in interior, ideal unde ai un spatiu mai mare. De ce? Pentru ca afara e foarte usor influentabila chiar si de cele mai mici adieri de vant. Asa se face ca am dat-o de pamant de cateva ori sau a trebuit sa fug dupa ea ca sa nu o pierd, pentru ca luat-o „valul”. Tot pentru ca am izbit-o de cateva ori am reusit sa-i rup si doua din patru protectii pentru elici.

Am incercat sa o folosesc chiar si in casa si mi s-a parut mai usor si mult mai controlabila. Poti chiar si compensa decalajul de la pozitia normala, daca drona pleaca intr-o parte sau alta cand ea ar trebui sa stea pe loc.

Poti zbura cu ea pe bune in jur de 5 minute iar distanta de 30 de metri este la fel verificata. Am ridicat la un moment drona atat de mult incat n-am mai vazut-o. Am avut mare noroc ca n-am pierdut-o, mare grija daca faceti asta.

Bateria se incarca in jur de 30-40 de minute.

Camera este slaba iar filmarea la fel. Cea mai mare problema e ca inregistrarea se face pe telefon prin WiFi si se pierde semnalul. Din cauza asta eu nu am reusit sa fac o filmare demna de a fi aratata.

Concluzie si pret

In concluzie, drona JX 1601HW este o jucarie draguta, care poate fi controlata chiar si de copii. Ideal intr-un spatiu inchis cat mai mare. Aceasta costa in jur de 30-40 dolari pe site-urile chinezesti si mi se pare un cadou perfect pentru cei dragi.