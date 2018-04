Navitel E500 Magnetic – navigatie auto standalone cu suport de prindere magnetic

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Navigatiile auto nu au disparut asa cum multi ar crede. Inca sunt foarte utile intr-o piata ocupata de smartphone-uri cu Waze pe post de GPS. Navitel E500 Magnetic este un GPS auto de tip standalone cu suport de prindere magnetic ce ofera o experienta buna la un pret decent.

Navitel E500 Magnetic este o navigatie clasica ce nu are nevoie de o conexiune la internet sau de un card suplimentar cu harti. Aceasta navigatie ruleaza un sistem de operare de la Microsoft, CE, si are deja o multime de harti instalare. Update-ul lor se realizeaza foarte usor printr-o conexiune USB la PC.

Navigatia ofera un ecran de 5 inch cu rezolutie modesta de 480 x 800 pixeli, insa suficienta pentru ceea ce ofera. Are 128MB de memorie RAM, insa as fi preferat poate mai multa memorie sau un procesor putin mai rapid. In unele momente am simtit nevoia de acea picatura in plus de performanta.

Am folosit navigatia doar in oras si prin cateva plimbari la periferie. Din pacate nu am putut sa o testez la un drum prin tara (inca). Insa chiar si prin oras s-a descurcat foarte bine, peste asteptarile mele.

Invatat cu Waze si Google Maps de foarte multi ani, o astfel de navigatie mi s-a parut ciudata, insa mi-am dat seama ca este foarte utila din cateva motive evidente.

In primul rand ca nu iti mai uzezi telefonul si il ai liber pentru alte activitati. Waze consuma multa baterie si trebuie sa ai telefonul conectat la o sursa de curent, iar daca vrei sa faci un apel sau o poza esti obligat sa renunti temporar la navigatie.

De asemenea, poti prelungi durata de viata a bateriei si chiar ecranul daca acesta este un AMOLED. Telefoanele nu sunt facute pentru astfel de activitati. Iar la un drum lung o sa simti diferenta, mai ales daca iti place sa calatoresti des.

In plus, Navitel E500 Magnetic are o baterie care ofera o autonomie foarte buna si nu toata lumea are un smartphone performant sau trafic de internet cu multi GB pentru a utiliza navigatia pe telefon. Deci un GPS clasic inca isi are rostul.

Navitel E500 Magnetic are un meniu foarte intuitiv. Este imposibil sa nu te prinzi cum functioneaza. Am facut cateva fotografii prin meniu ca sa va faceti o idee, insa va garantez ca si un copil o sa-l poata utiliza fara probleme.

Suportul magnetic este de fapt o ventuza care se prinde pe parbriz cu un brat cu cap cu bila. Peste capul cu bila se fixeaza un suport prin infiletare, iar mai apoi de GPS se fixeaza prin niste pini magnetici. Prin acei pini primeste si alimentare, dar sta si foarte bine prins. Iti permite sa-l reglezi foarte usor in orice directie, iar cand vrei sa-l dai jos doar tragi de el.

Feedback-ul oferit in limba engleza este bun, insa vocea Ancai nu este prea grozava si nici indicatiile ei. Te poti lipsa de acest minus, fiind si singurul pe care l-am gasit la aceasta navigatie care costa in jur de 450 lei. La Vexio pare sa fie 457 lei.