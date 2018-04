PC Garage a introdus in oferta noua gama de smartphone-uri Nokia

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

PC Garage are in oferta noua gama de smartphone-uri de la Nokia. In oferta puteti gasi celebrul Nokia 8 Sirocco si noul Nokia 7 Plus. Ambele telefoane fac parte din programul Android One, ceea ce inseamna ca au un sistem de operare curat ce va primi actualizari mult mai rapid decat alte telefoane.

Vedetele din aceasta oferta vi le-am mentionat mai sus, insa trebuie sa stiti ca Nokia are telefoane noi pentru toate buzunarele. De aceea o sa gasiti si modelul Nokia 1, si el din programul Android One.

Acest model care costa doar 400 lei are 1GB RAM, 8GB memorie, ecran de 4.5 inch cu rezolutie modesta, este dual-SIM si poate fi utilizat fara probleme pentru activitati modeste.

Mai este modelul Nokia 2 cu ecran HD sau Nokia 3 care arata destul de bine. Pentru 500 lei primesti 2GB RAM, procesor quad core, ecran HD de 5.2 inch, 16GB de stocare si camera de 8MP.

Personal ma atrage Nokia 6 la 1149 lei, un model din 2018 care se prezinta foarte bine. Vine cu Snapdragon 630, 3GB RAM, 32GB de stocare, ecran Full HD de 5.5 inch, camera de 16MP, senzor de amprenta si baterie de 3000 mAh.

Gasiti toate modelel Nokia la oferta accesand ACEST LINK. Voua care va place cel mai mult?