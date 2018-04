CafelutaIT 10.04.2018 – cateva stiri interesante din perioada sarbatorilor

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Acer – Compania a anuntat o actualizare a seriei Nitro 5. Noile modele contin procesoare din generatia 8, Intel Core i7 si Intel Core i7+. Contin placi video GTX 1050Ti si conectica wireless foarte avansata.

Acer – Prima tableta cu sistem de operare Chrome se numeste Acer Chromebook Tab 10 D651N. Este destinata segmentului educational si va fi folosita in salile de cursuri. Are ecran de 9.7 inch IPS cu rezolutie 2048 x 1536 pixeli, stylus de la Wacom, camera de 2MP frontala si 5MP principala, USB C, procesor OP1 cu 6 core-uri, 4GB RAM si 32GB stocare. Pretul este de 329 euro.

Canon – A lansat proiectorul laser cu instalare LX-MU500Z. Este un model compact de ultima generatie pentru institutiile de invatamant sau pentru mediile de business. Are rezolutie WUXGA, 5000 de lumeni, panou Digital Light Processing, contrast 2500:1.

Philips – primul televizor OLED din gama 2018 este disponibil in Romania. Are 65 de inch diagonala, procesor de imagine P5 si sistem Ambilight, luminozitate de 900 niti, HDR, rezolutie UHD si sunet DTS HD Premium. Se numeste 65OLED873, ruleaza Android TV, vine insotit de 2 telecomenzi, una full QWERTY si cealalta cu microfon.

Philips – A lansat un nou monitor denumit 272B8QJEB de 27 inch si rezolutie QHD. Este destinat productivitatii, are panou W-LED IPS, ecran de 10 biti, 1.07 miliarde de culori, conectica VGA, DVI Dual Link, DP 1.2, HDMI.

ASUS – A lansat castile Strix Fusion 500, un model RGB cu sunet 7.1 si DAC integrat ESS 9018. Ofera procesare audio 24 bit/96kHz, un amplificator ESS Sabre 9601K, difuzoare de 50mm si o incinta acustica etansa. Costa 500 lei.

Logitech – Ca tot am mentionat de casti mai sus, si Logitech a veint cu ceva nou. Logitech G Pro sunt noile casti cu o eficienta fonica cu 50% mai buna decat era posibil pe modelele anterioare. Sunt usoare, rezistente si confortabile in sesiunile lungi de gaming.