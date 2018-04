Prețurile pentru plăcile video NVIDIA și AMD încep să revină la normal

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

De câteva luni, criptomonedele se află într-un continuu declin, iar prețurile plăcilor grafice NVIDIA și AMD încep să revină la normal. În condițiile actuale, profitabilitatea operațiunilor de mining realizate cu plăci grafice este foarte scăzută (sub un dolar/zi/GPU) și o bună parte din cei cei implicați aleg să nu mai facă investiții în această direcție. Astfel, balanța dintre cerere și ofertă a început să se stabilizeze, iar ca urmare a acestui lucru, prețurile pentru plăcile video mid-range și high-end sunt în scădere. Conform unei analize realizate de Wccftech, doar în luna martie am asistat la o scădere a prețurilor cuprinsă între 15 – 30%. Datorită hashrate-ului ridicat, cele mai râvnite modele erau NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti și AMD RX Vega 64, însă, cum creșterea dificultății la minat nu a fost compensată printr-o apreciere a criptomonedelor, recuperarea investiției poate dura, în anumite cazuri, chiar și un an de zile.

Din păcate, lucrurile s-ar putea schimba în următoarele luni, odată cu lansarea noii generații de plăci video NVIDIA GeForce GTX 1100, despre care se zvonește că ar livra hashrate-uri net superioare la minarea de Ethereum și Monero. Totodată, este foarte probabil ca piața criptomonedelor să dea semne de de revenire în perioada imediat următoare, așadar prețurile plăcilor grafice ar putea urca din nou.