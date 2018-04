Nissan Navara NP300 190 CP automat review: o masina ideala pentru ferma de la munte

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Timp patru zile am testat Navara NP300, pick-up-ul celor de la Nissan care sub capota avea un motor de 2.3 litri diesel si 190 CP cuplat la o cutie automata si o transmisie 4×4 cu reductor si diferential spate blocabil. Haideti sa vedem ce a iesit dupa doua zile de noroi, zapada si putin asfalt.

Inca de la primul contact cu Navara mi-am dat seama ca aceasta are un public foarte bine definit. Mai mult, versiunea de top (cum a fost si cea testata de noi) restrange si mai mult publicul tinta. Voi trage insa concluziile la final de articol, dupa ce deja v-am povestit tot ce am facut cu masina.

Nissan Navara NP300 ne-a fost oferit in teste de catre Auto Europa – Timisoara (concesionar Dacia, Renault, Nissan).

Dotari si specificatii

Navara NP300 vine in doua variante putere ale aceluiasi motor de 2.3 litri diesel: 160 CP sau 190 CP si doua cutii de viteza: manuala cu 6 trepte sau automata cu 7 trepte. Cea din urma optiune de cutie fiind disponibila doar pe nivelul de echipare de top, Tekna.

Merita sa mentionam urmatoarele dotari din varianta de echipare de top, pe care am testat-o si noi:

faruri cu LED

scaune fata incalzite

sistem de navigatie Nissan cu 6 camere si birds-eye view

senzori de parcare spate

trapa electrica

dublu climatronic

franare automata

sistem keyless entry & go

7 airbaguri

carlig de tractare

Cu alte cuvinte, Navara NP300 este destul de dotata in varianta Tekna iar singura optiune pe care o mai poti alege iti ofera scaune de piele.

Masina are 5.3 metri lungime, cantareste doua tone, poate tracta 3.5 tone si poate cara in bena pana la o tona. Este o adevarata unealta de munca.

Mi-ar fi placut sa vad si senzori de parcare fata pe o masina atat de mare, insa sistemul format din cele 6 camere video te ajuta enorm. De asemenea, un sistem de monitorizare a presiunii rotilor ar fi fost util pe o utilitara offroad.

Aspect interior si exterior

Exterior. Nu sunt extrem de multe lucruri de spus despre Navara NP300 atunci cand vine vorba despre design, pentru ca scopul ei nu este acela de a castiga un concurs de frumusete. Cu toate acestea, pot sa va spun ca masina arata foarte bine – modern, exact cum ar trebui sa fie o masina in 2018. O ajuta LED-urile, jantele pe 18 inch si elementele cromate.

Interior. Din nou, fiind o utilitara nu ma asteptam sa gasesc un interior luxos. Daca vreti o camioneta luxoasa si potenta atunci probabil trebuie sa treceti granita in curtea celor de la Mercedes. Veti gasi acolo modelul X-Class, care este exact aceeasi masina ca si Navara NP300 (motor, cutie, 4×4, sasiu) doar cu un interior mai rafinat. Insa pentru asta trebuie sa mai scoateti din buzunar cateva mii de euro.

Revenim la interiorul Navarei. Va spun din start ca acesta nu m-a dezamagit. Ai suficiente dotari pentru o calatorie placuta, materialul scaunelor e placut la atingere si usor de intretinut iar pozitia la volan este una care-ti ofera mare incredere la condus.

Pana la urma, tot interiorul este gandit pentru a fi usor de intretinut, ca pentru o masina in care poate vei transporta muncitori, vei intra murdar sau noroiul iti va ajunge inauntru daca lasi geamurile deschide. De aceea vei vedea ca stalpii masinii nu sunt imbracati in material, ci sunt din plastic, bordul e facut dintr-un material mai dur iar pielea de pe volan si schimbator nu e asa fina ca la Qashqai, spre exemplu, tocmai pentru a rezista in timp.

Tinuta de drum, confort si motorizare

Tinuta de drum si confort. Am parcurs in jur de 300 Km cu NP300, am stat in fata si in spate si pot sa va spun doua lucruri. In fata confortul este de berlina mare cu vizibilitate mult mai buna. In spate e alta poveste, bancheta e cam dreapta pentru gustul meu iar podeaua cam ridicata. Asa ca daca esti prea inalt risti sa dai cu capul de plafon (nu e si cazul meu) sau sa te incomodeze genunchii. Asta e unul din motivele pentru care nu o vad ca pe o masina de drum lung pentru patru persoane.

Daca totusi va ganditi sa folositi masina si cu scop recreativ, nu doar utilitar, va spun din start ca va trebui sa cumparati o acoperitoare pentru bena sau un acoperis. Altfel, evident, nu prea veti avea unde sa tineti bagajele, mai ales daca ploua sau ninge. Pe de alta parte, daca faceti una din cele mentionate anterior, va alegeti cu o masina in care puteti pune o tona de bagaje. La propriu. 🙂

La drum Navara se comporta bine. Nu se inclina mult in curbe, nu fuge spatele (cum se intampla pe offroad, dar va spun mai tarziu) si nu iti da neaparat senzatia de masina mare, mai ales dupa ce te obisnuiesti cu ea. Zgomotul in masina este undeva intre Qashqai si Duster. Adica foarte ok.

Motorizare. V-am spus deja ca am avut 190 de cai si o cutie automata cu 7 trepte. Nissan spune ca NP300 in configuratia asta face 100 Km/h in 10.8 secunde. Un timp destul de bun, daca e sa ma intrebati pe mine.

Doar ca daca vreti sa profitati la maxim de caii putere trebuie sa stiti cum sa abordati cutia de viteze. Aceasta este in general lenta si se misca greoi, oferind o senzatie generala de masina inceata. Se vede ca au gandit totul in asa fel incat cutia de viteza sa faca fata oricarui efort si nu pentru performanta. Cu toate acestea, daca iti anticipezi putin actiunile vei putea face chiar si depasiri din scurt sau plecari mai rapide de pe loc, totul fara smucituri sau bruscari in momentul schimbarii treptelor de viteza.

Dotari si optionale

Am vorbit deja la inceputul articolului despre dotarile de pe Navara, nu le mai enumar acum. Insa cateva din ele mi s-au parut deosebit de utile sau placute, asa ca merita sa le acordam putina atentie.

Franarea automata. Pe romaneste, in cazul in care nu esti atent si cel din fata franeaza, sau pur si simplu esti luat prin surprindere, masina va emite niste semnale sonore iar daca nu apuci sa franezi suficient aceasta o va face pentru tine.

Around View Monitor. O optiune extrem de utila atunci cand ai de a face cu o masina atat de mare. Pe display-ul navigatiei vei avea o imagine de ansamblu a masinii si unde se afla aceasta. Te ajuta enorm in oras, la parcari si putin chiar si pe offroad, daca nu murdaresti prea tare camerele.

Camera fata activa Camera spate activa

Trapa. Nu e o optiune noua, nu e nimic inovator dar este ceva foarte tare de avut. Senzatia pe care o ai cand mergi primavara pe marginea unui camp verde, cu trapa deschisa, cu razele de soare pe umeri si cu aerul curat de la tara e un moft placut. 🙂

Consum de carburant Navara NP300

Inainte de a va spune cum merge off-road, haideti sa vorbim putin despre consumul Navarei. Oficial, consumul pentru configuratia testata este urmatorul: 8.7, 5.9, 6.9 (oras, extraurban, mixt).

Pe scurt, cel mai mic consum obtinut de noi a fost de 8.7% pe un drum de ~50 km unde n-am depasit 100 Km/h.

Cel mai mic consum NP300 Cel mai mic consum NP300 Cel mai mic consum NP300

Consumul mediu dupa trei zile, mers 60% din timp off-road a fost de 12% pe 277 km.

Cel mai mic consum NP300 Cel mai mic consum NP300 Cel mai mic consum NP300

Mai trebuie tinut cont si de faptul ca masina era absolut noua. Avea 14 km cand am luat-o de la cei de la AutoEuropa. Consumul s-ar mai putea aseza dupa cateva mii de km. Totusi, vad cel mai realizabil un consum de 8% pe sosea. Mai putin nu. Ceea ce e ok pentru o masina cu motor de 2300 cmc.

Cum merge Nissan Navara NP300 off-road?

Ca la orice capitol si aici perspectiva mea e una foarte subiectiva. Insa parca la off-road trebuie sa simti exact masina ca sa poti intelege cum se comporta. Totusi, voi incerca sa explic cat mai bine performantele masinii.

Am incercat Navara in afara drumului chiar in ultimele zile in care a nins in 2018 – chiar daca incepuse oficial primavara. Cea mai proasta vreme posibila, pamantul extrem de moale si plin de apa.

La fel ca si la Duster, am vrut sa vad cat poate merge pe fiecare nivel de tractiune: 2×4 (tractiune spate), 4×4 simplu, 4×4 high(reductor) si diferential spate blocat.

Povestea se intampla asa, in linii mari. In configuratia 2×4 am putut merge fix pana cand am dat de o balta mica cu putin noroi. Dupa care rotile spate au inceput sa se invarta in gol si masina sa nu se mai miste nici 1 cm. Mi-am dat imediat seama ca niste greutate in bena ar ajuta enorm, doar ca eu am iesit cu masina la distractie, nu la munca, cum e ea gandita.

Am cuplat 4×4 si am accesat un drum de camp cu noroi. Masina mergea foarte bine, doar ca odata cu cresterea vitezei spatele incepea sa faca precum un sarpe: stanga, dreapta. Cand noroiul a crescut a trebuit sa cuplez reductorul. Ulterior am blocat si diferentialul spate.

Am mers prin noroaie de 20-30 cm, am mers prin mlastina, am trecut prin sleauri facute de tractoare. Aproape nimic nu ne-a oprit. Pana cand am dat de un drum de padure unde noroiul trecea de 40 cm si niste padurari cu un Suzuki Samurai cu cauciucuri 4×4 ne-au spus ca nu avem nicio sansa cu anvelopele de pe masina. Cam asa a fost. Am incercat putin, am analizat si ne-am dat seama ca nu se mai poate merge. Partea buna e ca nu am ramas impotmoliti.

Pe de alta parte, am mers putin si pe un camp acoperit cu zapada (maxim 10-15 cm) unde practic cu 4×4 activat (fara altceva) Navara se simtea ca si pe sosea.

Navara NP300 offroad Navara NP300 offroad Navara NP300 offroad Navara NP300 offroad

Am tras doua concluzii. Daca ai echipa un NP300 cu niste cauciucuri 4×4 si i-ai pune niste greutate in bena (sa nu mai zburde non-stop) ai putea merge, practic, pe orice tip de teren.

Pozele de mai sus sunt marturie la faptul ca noroaiele prin care am dus Navara n-au fost deloc unele cuminti. 🙂

Preturi si concluzie

In concluzie, Nissan Navara NP300 este o masina perfecta pentru cei care vor sa o puna la munca dar isi doresc si un pic de confort. Fie ca e vorba despre carat materiale, urcat la stalpi de telecomunicatii, tractat sau mers iarna la ferma de pe munte.

Preturile incep de la 30450 Euro pentru versiunea cu cabina scurta, cutie manuala si motor de 160 CP si merg pana la 40660 Euro pentru versiunea testata de noi. Cea mai ieftina varianta cu cutie automata este 38260 Euro iar cea mai ieftina varianta cu 190 CP si cutie manuala este 36520 Euro.

Mie mi se par niste preturi bune pentru ceea ce ofera masina. Mai mult, sunt convins ca dealer-ul va mai poate oferi o oarecare reducere daca sunteti hotarat sa o cumparati.

Plusuri

Neasteptat de silentioasa

Suficient de sprintena daca te obisnuiesti cu schimbarile cutiei automate

Se descurca foarte bine off-road

Capacitate de tractare si incarcare foarte bune

Minusuri