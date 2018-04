Mi-am comandat Ticwatch E, cel mai ieftin smartwatch cu Android Wear 2

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Imi caut de ceva vreme un smartwatch nou, ca am inceput sa ma plictisesc doar de Vector Watch, ceasul pe care-l incarc o data la doua luni. Azi m-am hotarat si am luat o decizie rapida, am comandat un Ticwatch E, cel mai ieftin smartwatch cu Android Wear 2.0.

Am citit review-uri bune, review-uri proaste si cateva neutre despre Ticwatch E, un ceas inteligent produs Mobvoi, o companie din China.

Cu toate acestea am zis ca merita incercat, pentru ca pretul este unul mai mult decat decent pentru ceea ce promite: senzor pentru bataile inimii, autonomie pana la 48 de ore, always-on display (are display OLED), GPS, Wi-Fi si rezistenta la praf si umezeala IP67.

Eu l-am comandat de pe site-ul oficial cu 657 lei (172 dolari platiti cu Revolut) la promotie (acum stocul apare zero) + voucherul CO10OFF pentru reducere 10% din total. Cei de la suport mi-au spus ca ar trebui sa ajunga in 7-10 zile lucratoare cu DHL. Acum astept.

Dupa ce ajunge voi reveni cu un scurt review, daca sunteti interesati. 🙂