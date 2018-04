Xiaomi / Black Shark vor lansa un smartphone dedicat gaming-ului

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Anul trecut in luna ianuarie, Razer – compania specializata in accesorii , PC-uri si laptopuri de gaming cumparase o mica firma producatoare de smartphone-uri numita Nextbit, iar in noiembrie au facut o miscare indrazneata anuntand lansarea primului smartphone dedicat gamingului. Pe partea de specificatii nu era cu nimic diferit fata de un flagship demn de anul 2017, dar ceea ce il facea certificat pentru sedinte mobile lungi de gaming era ecranul 1440p cu o rata de refresh de 120 Hz, o baterie cu o capacitate de 4000 mAh, difuzoare stereo cu tehnologie Dolby Atmos si certificare THX.

Se pare ca succesul lui Razer Phone i-a impins pe cei de la Xiaomi sa faca o miscare similara, iar pe 13 aprilie va fi prezentat primul lor smartphone de gaming in colaboare cu Black Shark. Desi Xiaomi este un nume mult mai cunoscut la ora actuala decat Black Shark, o companie noua fondata si sprijinita de Xiaomi, acestia au preferat sa isi tina numele departe de invitatie.

Se poate ca aceasta sa fie si o miscare de marketing, intrucat Black Shark e un nume mai indepartat de piata asiatica si mai potrivit pentru restul.

Se stie ca va utiliza platforma Snapdragon 845 ( logo-ul este prezent pe invitatie ) si e posibil sa putem opta intre trei variante : 6GB RAM / 64 GB stocare , 6 GB RAM / 128 GB stocare si cea mai generoasa 8 GB RAM / 256 GB stocare. Rata de refresh a ecranului va fi, desigur, 120 Hz. Mai multe detalii vom afla pe 13 aprilie.

Asteptam cu interes sa-l vedem in actiune !

[ Sursa ]