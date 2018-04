OnePlus 6 va avea „guler”

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Dispretuit de multi, apreciat de putini, notch-ul arhicunoscut de pe iPhone X (initial implementat de Essential Phone) se pare ca devine incet incet un trendsetter, intrucat tot mai multi producatori de telefoane mobile il implementeaza in viitoarele lor terminale.

In urma cu aproximativ o saptamana, CEO-ul One Plus, Carl Pei , a postat un tweet care a declansat o serie de reactii neplacute : „Learn to love the notch” .

Anuntul a fost sters la scurt timp datorita feedback-ului negativ primit de la fani, care in mod evident au fost infuriati de decizia companiei ( nu pot sa-i condamn ).

Pentru a calma putin spiritele, acelasi Pete Lau a confirmat astazi ca notch-ul va putea fi ascuns cu ajutorul software-ului :

We respect your feedback, and would like to give everyone the ability to choose.

Personal, as prefera sa folosesc notch-ul decat sa ascund prin intermediul software-ului taietura din ecran.

Voi ce parere aveti despre acest notch ? Va place / displace ?

[ Sursa ]