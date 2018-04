Intel extinde gama de procesoare Coffee Lake

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Alături de chipset-urile H370, B360 și H310, Intel a mai anunțat ieri și lansarea unor noi procesoare Coffee Lake. Noile SKU-uri sunt din seriile i3 și i5, au prețuri cuprinse între 117 și 303 dolari și sunt compatibile cu întreg line-up-ul de chipset-uri. Dintre acestea, doar 3 sunt modele standard: Core i5-8600, Core i5-8500 și Core i3-8300, restul fiind variante low power.

Intel Core i5-8600 are 6 nuclee și 6 thread-uri, 9 MB cache, o frecvență de 3.1 Ghz și Turbo de 4.3 Ghz. Modelul mai accesibil, i5-8500, are același număr de nuclee și aceeași cantitate de cache, însă vine cu un base clock de 3.0 Ghz și Turbo de 4.1 Ghz. Ambele procesoare suportă tehnologiile Optane și vPro, precum și memorii RAM cu frecvență de până la 2666 Mhz, iar TDP-ul acestora este de 65 wați. i5-8600 are un preț recomandat de 213 dolari, în timp ce i5-8500 vine la prețul de 192 dolari.

Core i3-8300 are un TDP ceva mai mic, de 62 wați, dispune de 4 nuclee și 4 fire de execuție și are o frecvență de 3.7 Ghz. Totodată, integrează 8 MB de memorie cache și suportă memorii RAM cu frecvență de până la 2400 Mhz. Costă doar 138 dolari.

Lista completă cu noile modele:

Evenimentul Intel, organizat ieri la Beijing, poate fi urmărit mai jos:



Sursa: Eteknix