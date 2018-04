Nokia 9 apare intr-un nou leak

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Pentru cei care au fost dezamagiti in momentul in care Nokia 8 Sirocco a fost prezentat la Mobile World Conference anul acesta cu un procesor Snapdragon 835 , stirea publicata de un site finlandez legata de viitorul Nokia 9 s-ar putea sa-i bucure foarte mult.

Finlandezii au fost foarte generosi si au prezentat intreaga foaie de specificatii ale viitorului flagship.

Astfel, Nokia 9 va fi echipat cu cel mai nou procesor Snapdragon – 845, va avea 8GB RAM precum si 256 GB pentru stocare. Va intra in grupul telefoanelor cu 3 camere foto pe spate 41 MP /20 MP /9.7MP si una frontala de 21 MP care promite sa scoata selfie-uri bune si in conditii de lumina scazuta.

Va rula cea mai recenta varianta de Android Oreo si daca luam in considerare faptul ca e inscris in programul Android One si va primit actualizari in timp util – vorbim deja de un concurent serios si pentru Pixel !

Lista tehnica completa poate fi consultata mai jos, iar despre pret inca nu se stie nimic.

Din punctul meu de vedere este un flagship demn de anul 2018 – voi ce parere aveti ?

[ Sursa ]