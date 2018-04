Tenda 5G pix review: solutia perfecta de internet mobil

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Tenda a lansat de curand un gadget revolutionar si foarte cool mai ales in randul studentilor. Am reusit sa punem mana pe el chiar astazi si sa vedem de ce este capabil. Pix-ul 5G pare sa fie solutie perfecta de internet la purtator oriunde te-ai afla.

Pixul are o lungime de aproximativ 10 cm si este realizat din material plastic de buna calitate. Are o culoare care iese rapid in evidenta si o forma generala compacta incat sa nu-ti oboseasca mana atunci cand il utilizezi.

Pe langa functia de 5G integrata, pixul poate fi folosit si la alte activitati precum scrisul. Scrisul de mana este o optiune ce inca nu a disparut de pe piata, iar pixul de la Tenda poate face acest lucru cu brio.

Functia 5G integrata iti permite sa atingi viteze Gigabit pe o raza de cativa metri, fiind ideal pentru o casa sau o sala de curs mai mare. Antena este integrata in el, insa ofera semnal puternic.

Conexiunea este wireless, nu ai nevoie de nici un cablu suplimentar, motiv pentru care pixul nu ofera nici macar un port. Portul de alimentare lipseste si el deoarece pixul functioneaza cu baterii. Acestea se schimba si ai acces rapid la ele. Nu trebuie sa astepti pana se incarca ci doar le schimbi.

Pixul Tenda este foarte portabil, util atunci cand ai nevoie de internet la viteze 5G si foarte accesibil, la fel ca celelalte produse ale companiei.