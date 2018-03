Am testat sistemul Netgear Arlo Pro – cum se prezinta si la ce este bun

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

In trecut ati mai vazut pe la noi diferite camere de supraveghere Netgear Arlo, insa de data aceasta am testat ceva mai complex. Este vorba de un sistem de supraveghere video inteligent pe care il poti folosi oriunde si indiferent de vremea de afara.

Netgear Arlo Pro este un kit ce contine 2 camere si o statie wireless. Intre camere si statie nu exista nici un fir, totul este wireless iar avantajul este ca poti folosi camerele la o distanta foarte mare de statie. In mod normal niste camere wireless au o raza mica de functionare, 10-20 metri maxim. Insa Arlo poate mai mult de atat.

Camerele sunt construite din plastic alb lucios si sunt extrem de rezistente. Desi si la prima vedere par camere mici si dragute, pot rezista la temperaturi foarte mari, la inghet, praf sau alte intemperii intalnite la mediul exterior.

Toate zonele sensibile sunt protejate de garnituri sau de material aditional. Camerele vor rezista cu siguranta mult timp expuse la intemperii, deci nu va faceti griji nici macar la inghet.

Conectarea camerelor este simpla. In primul rand iti trebuie o conexiune la internet pentru statie. Dupa care trebuie sa descarci aplicatia Arlo si sa urmezi pasii de acolo. In principiu trebuie doar sa apesi pe butonul de sincronizare al statiei si dupa pe butonul de sincronizare al camerei. Se vor imperechea singure iar un LED iti va confirma.

Dupa ce ai realizat sincronizarea te poti bucura de imagine. Aplicatiatia este cea care face cu adevarat minuni si care ridica costul acestor echipamente. Pentru ca Netgear produce nu doar echipamente hardware de calitate, ci si softuri foarte bune.

Iar in cazul sistemelor de supraveghere video softul conteaza foarte mult si o spun din proprie experienta. O sa gasiti echipamente similare la preturi mult mai mici, insa softul o sa va puna bete-n roate.

Specificatii

Filmare Full HD @30FPS

Protectie IP65

Conexiune wireless

Baterii reincarcabile

Microfon si difuzor

Senzor de miscare PIR

Filmare pe timp de noapte

Stocare in Cloud

Back-up pe USB

Sirena inclusa in centrala de 100dB

Functioneaza cu Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT si Stringify

Interfata Arlo este una foarte prietenoasa. Iti arata toate informatiile necesare, iti permite sa te folosesti de amprenta (cel putin pe iPhone, pe Android nu am incercat) si primesti notificari INSTANT atunci cand sistemul vrea sa-ti spuna ceva. Nici Facebook nu iti trimite notificari atat de rapid.

Legatura dintre tine si sistem este doar aplicatia, iar aceasta trebuie sa functioneze perfect. Trebuie sa-ti ofere acces la functii importante si sa nu-ti prinzi urechile in ea. Asa cum stim de la celelalte sisteme Arlo, aplicatia este simpla, stabila si iti ofera acces la setari importante de miscare, imagine si sunet.

Aplicatia permite camerelor sa inregistreze atunci cand acestea detecteaza miscare, iar precizia este foarte ridicata. Poti seta nivelul de sensibilitate din aplicatie. Statia se poate arma sau dezarma asa cum se poate vedea si in capturile de ecran.

Mai multi parteneri se pot conecta la sistemul Arlo, membri de familie sau prieteni carora tu le vei oferi acces dupa bunul plac. Nu este o noutate, insa fata de alte sisteme ai control asupra lor.

Un lucru cu care nu sunt in totalitate de acord este stocarea in Cloud. Sistemul nu iti ofera posibilitatea de a stoca pe un card de memorie sau pe PC. Ai nevoie de un abonament de stocare.

Optiunea de baza iti ofera acces de pana la 5 camere si stocare pentru 7 zile cu inregistrare la miscare. Este un abonament pe 3 luni dupa care trebuie sa-l reactualizezi sau sa-l modifici.

Insa asa cum am spus mai sus in specificatii, statia are port USB pentru conectarea unui stick USB tocmai ca sa realizezi un back-up. Mi-ar fi placut sa pot folosi un HDD extern pe care sa-l las conectat in statie si sa stocheze pe el.

Sistemul Arlo Pro este solutia ideala pentru supravegherea locuintei daca vrei ca totul as functioneze perfect. Poate parea scump, insa calitatea produselor, softul bine realizat si tehnologia folosita costa. Personal mi-as cumpara un astfel de sistem daca mi-ar permite buzunarul, poate intr-un viitor apropiat.

Am gasit Arlo Pro la eMAG la costul de 3259 lei.