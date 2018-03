iOS 11.3 a fost lansat: introduce Battery Health tool

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Apple a lansat un nou update pentru sistemul lor de operare, care cantareste 2.18 GB.

Probabil cea mai importanta imbunatatire adusa de acesta e Battery Health tool. In urma cu ceva timp s-a iscat un mic scandal datorita faptului ca cei de la Apple incetineau prin intermediul update-urilor iPhone-urile mai vechi pentru a-si pastra aceiasi durata de viata a bateriei. Cu acest tool inclus in update, utilizatorii vor putea verifica starea bateriei si daca e nevoie sa fie inlocuita sau nu. Optiunea se gaseste in Settings -> Battery si e disponibila de la iPhone 6 in sus.

Pe langa Battery Health tool, update-ul aduce noi animoji pentru iPhone X, ARKit 1.5 pentru realitatea augmentata si Business Chat disponibila momentan doar in SUA. Cu ajutorul lui Business Chat, utilizatorul poate sa porneasca o conversatie cu o companie care are aceasta optiune disponibila. Companiile care suporta aceasta functie pot fi gasite pe Apple Maps si Safari sau se poate folosi motorul de cautare pentru a cauta o firma dorita – de exemplu Ikea si sa porneasca o conversatie legata de un produs, livrare, culoare disponibila, etc.

Lista cu toate modificarile aduse poate fi consultata la aici.