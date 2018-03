Testam Renault Zoe 40 in weekend: asteptam intrebarile voastre

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Momentul mult asteptat a venit. S-a facut caldut, vremea e mai prietenoasa si e numai buna de testat o masina electrica. Incepand de astazi si pana duminica ne plimbam cu Renault Zoe 40.

Noi am mai testat o data Renault Zoe, doar ca in varianta cu baterie de 22 kWh si pentru o foarte scurta distanta, acum avem patru zile intregi la dispozitie varianta cu baterie de 40 kWh si o autonomie reala mai mult decat decenta: undeva la 300 km.

Am condus azi Zoe pe o distanta de ~40 Km si am consumat 7 kWh. Poza cu bordul e facuta inainte de a mai incarca 40 de minute masina in parcarea unui Lidl din oras, chiar daca mai aveam 89% din baterie.

Noi vom testa masina atat in oras cat si pe un drum extraurban. Sa vedem cum ar fi sa o folosesti in viata reala, pentru ca autonomia de 300 Km ar permite si drumuri intre orase.

Iar acum vin si va intreb pe voi: ce curiozitati aveti in legatura cu Renault Zoe? Ati vrea sa testam ceva in mod deosebit?

Masinila ne-a fost oferita in teste de catre Auto Europa – Timisoara (concesionar Dacia, Renault, Nissan).