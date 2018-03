Acer Swift 5 – asa arata laptop-ul perfect pentru mine

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Cunosc probabil toate seriile de laptop-uri de la Acer si am testat din fiecare cel putin un model. Dintre toate modelele testate de mine am fost atras in mod special de un model Nitro, insa recent am descoperit un model la fel de interesant. Swift 5 este acel laptop care iti aduce aminte ce inseamna cu adevarat portabilitatea si de care sunt sanse mari sa te indragostesti.

Swift 5 este un laptop care te atrage in primul rand prin design. Este construit din plastic subtire dar cu un feeling premium. Este unul dintre cele mai usoare latop-uri pe care le-am testat, sub 1 kg greutate.

Procesor: i7 8550U 1.9 GHz

RAM: 8GB

SSD: 512GB

Ecran: 14 inch Full HD IPS

Greutate: <1Kg

Porturi: 2x USB 3.0, 1x USB C, 1x HDMI, 1x Jack audio

Rama ecranului iti va atrage atentia prin faptul ca este foarte subtire, un lucru din nou placut la un laptop. Balamele sunt si ele din plastic, insa sunt destul de bune si sunt convins ca vor rezista mult.

Voi face o mentiune daca tot sunt la acest capitol. Fiind subtire si usor si construit din plastic rezistenta lui nu este una foarte ridicata. Tineti cont de acest aspect si folositi un rucsac bun atunci cand il transportati. Pe cat este de frumos pe atat este de fragil in unele locuri.

Drept conectica primesti strictul necesar: un jack de casti combo, 2 USB-uri 3.0, 1x USB C si un HDMI de marime completa. Poate un card reader era bun, insa eu nu i-am simtit prezenta. Insa cu siguranta ar fi fost util si va spun imediat de ce.

Este un laptop foarte portabil pe care il poti lua dupa tine oriunde. Este atat de usor incat nu-l simti si nu te va deranja la drumuri lungi. Cine are de gand sa achizitioneze acest laptop cu siguranta nu o va face ca sa stea cu el acasa.

Swift 5 este destinat oamenilor care lucreaza in mediul office si care au nevoie de un companion de incredere. Ecranul dar si celelalte componente il fac ideal pentru activitatile intalnite in acest mediu si atunci cu siguranta ar fi fost util si un card reader integrat.

Ecranul este un IPS Full HD de 14 inch caruia nu am nimic sa-i reprosez. Este luminos, culorile sunt naturale si are unghiuri largi de vizualizare. Faptul ca este senzitiv este un plus daca persoana care-l foloseste este foarte activa.

La interior lucreaza un i7 8550U tactat la 1.8GHz si maxim 1.99GHz. Memoria RAM la acest model este de 8GB, suficienta pentru zilele noastre. Drept stocare ofera un SSD de 512GB. Pentru munca de birou este o capacitate buna.

La asemenea dimensiuni nu poate integra o placa video dedicata, insa nici nu este nevoie de una. Acest laptop nu este pentru gaming. Solutia integrata in procesorul Intel este suficienta pentru a rula clipuri la rezolutie Full HD sau mai mare.

Bateria integrata iti ofera in mod normal cateva ore de lucru, insa nu iti recomand sa te bazezi foarte tare pe ea. Mie mi-a oferit 4 ore, insa am folosit modul performance pentru a stoarce toata puterea din el.

Este conceput sa fie utilizat mai mult pe baterie decat la priza. Nu este acel tip de laptop pe care sa lucrezi non stop la birou. Cu siguranta un ecran mai mare ar fi fost mai bun. In schimb il vad ca pe o solutie de back-up de pe care poti lucra de acasa, in drum spre casa, in oras sau il poti folosi in scop personal atunci cand calatoresti.