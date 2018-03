Injector PoE Tenda – ideal pentru alimentarea camerelor de supraveghere

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

In cei 11 ani de activitate nu cred ca a fost prezentat pe aici un injector PoE, asa ca am decis sa scriu despre unul. Tenda ne-a oferit un astfel de gadget care s-a dovedit foarte util in domeniul in care eu lucrez zi de zi.

Un injector PoE este un gadget care se foloseste pentru echipamentele compatibile PoE. In cazul meu a fost util pentru a alimenta o camera de supraveghere.

Camerele de supraveghere cu PoE pot livra si primi prin acelasi cablu de internet curent electric si semnal video. Insa este nevoie de un router cu PoE, iar aceste modele se gasesc cam greu si sunt scumpe. Cu siguranta router-ul tau de acasa nu stie PoE.

Asa ca ai nevoie de un astfel de injector. Este o solutie simpla daca ai o camera sau mai multe la tine acasa si nu vrei sa investesti intr-un router dedicat.

Injectorul PoE are nevoie de alimentare directa de la priza la un capat, iar pe partea cealalta iti ofera o iesire cu mufa LAN si o intrare tot cu mufa LAN. In mufa de intrare o sa vina cablul de internet principal, iar pe mufa de iesire cablul care va intra in camera.

Este atat de simplu si de eficient incat as putea incheia prezentarea aici. Insa mai sunt de zis cateva vorbe. In primul rand acest injector are un input AC100-240V 0.8A si un output de 51V si 30W.

Permite conectarea unei singure camere, insa daca folosesti un splitter atunci sunt convins ca poti alimenta mai multe camere in functie de specificatiile lor.

Partea mai putin placuta este ca vei avea mai multe cabluri decat de obicei, insa daca ai o camera tehnica sau un loc ascuns pentru NVR sau NAS atunci acest minus n-ar trebui sa te deranjeze.

Injectorul PoE Tenda este disponibil la eMAG la pretul de 84 de lei.