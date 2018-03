Huawei P20 si P20 Pro au fost lansate

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Huawei a lansat astazi noile flagship-uri pentru anul in curs. Este vorba de P20 si P20 Pro, doua telefoane destul de aratoase, dar care imita intr-un procentaj foarte mare iPhone X. Cele doua modele incearca sa ofere un raport cat mai bun intre pret si performanta.

Huawei P20 are un ecran LCD de 5.8 inch cu rezolutie 1080 x 2244 pixeli si cu….notch. Sau breton. Nu stiu cum sa-i spun in romana ca sa sune cat de cat ok. Matricea ecranului este de tip PenTile RGBW, adica la fel ca la Mate 10.

Senzorul de amprenta amplasat fix sub ecran ascuns in spatele unui buton mi se pare o idee neinspirata. Pare inghesuit, bagat cu forta. Probabil la urmatoarea generatie o sa fie integrat in display.

P20 are un procesor Kirin 970 octa core la si un GPU Mali G72MP12 alaturi de 4GB RAM si 64GB de stocare. Are si slot microSD pentru extra stocare.

Camerele foto principale sunt duale si au lentile Leica. Prima are 12MP cu dimensiunea 1/2.3 inch, stabilizare de imagine optica, f/1.6 si dimensiunea pixelului de 1.55um. A doua este monocroma de 20MP tot cu f/1.6. Este aceeasi e pe Mate 10.

Are autofocus in 4 puncte, zoom optic 2x si captura video in slow motion la 960fps si rezolutie HD.

Camera frontala are 24MP si deschidere f/2.0. Poate realiza capturi bokeh si are diferite efecte pentru selfi-uri de nota 100. Plus ca ajuta si la Face Unlock.

Bateria este de 3400 mAh cu incarcare rapida, carcasa este din sticla si rama metalica, are protectie IP53 si culori noi precum Black, Midnight Blue, Pink Gold si Champagne Gold.

Modelul P20 Pro se diferentiata prin cateva aspecte importante. In primul rand ecranul este de 6.1 inch cu acelasi raport si acceasi rezolutie. Senzorul de amprenta este tot sub ecran.

Procesorul este acelasi doar ca memoria s-a marit la 8GB RAM si 128GB stocare. Si camerele s-au schimbat acum fiind 3 la numar.

Cele 3 camere sunt dupa cum urmeaza: 20MP monocrom pe care il stim deja, o alta de 8MP cu f/2.4 si inca o camera de 40MP cu senzor de 1/1.7 inch, f/1.8 si stabilizare optica.

Impreuna ofera un zoom optic 3x si 5x zoom hibrid. Au 4 puncte de autofocus si focalizare foarte rapida de doar 0.3 secunde.

P20 Pro are baterie de 4000 mAh tot cu incarcare rapida, certificarea este IP67 pentru apa si praf si amandoua vin cu Android 8.1 si Face Unlock, de 2 ori mai rapid decat Face ID. Asa spune Huawei.

Cele doua modele costa 680 si respectiv 900 de euro. Apropo, se pare ca Huawei detine primul loc Dx0Mark, la 10 puncte distanta de locul 2.