Mi-am facut cont si card Revolut: cea mai tare unealta bancara pentru calatorii

Revolut este un serviciu despre care am aflat in urma cu vreo 2-3 saptamani. Acesta iti permite sa faci schimburi valutare la curs normal, transferuri de bani si plati cu cardul. Totul fara comision sau taxe nesimtite.

Ca sa va faceti o idee despre ceea ce este Revolut, va recomand sa vedeti clipul scurt de mai jos, dupa care revenim la discutie.

Citeam ieri ca din totalul de 1.5 milioane de utilizatori de Revolut, sunt 20.000 si in Romania. Un numar impresionant si care probabil va creste tot mai mult.

Eu mi-am facut cont pentru ca ne place sa calatorim cat mai mult si pentru ca oricat de prietenoase sunt bancile atunci cand faci o plata intr-o moneda straina vei plati fie comision fie vei avea parte de un curs de schimb favorabil bancii, nu tie. Nu acelasi lucru se intampla si cu Revolut, unde iti vor fi retrasi exact atatia Lei cat zice si BNR.

Dupa ce iti faci cont poti sa optezi pentru un card fizic sau unul virtual. Evident, cardurile virtuale pot fi folosite doar pentru plati pe internet. Eu am ales sa comand unul fizic. Am facut comanda pe 15 martie si astazi, 27 martie, fix la o zi fata de data estimata, cardul a ajuns la mine cu Posta Romana. Am ramas impresionat. Pentru card (un Visa Electron embosat) a trebuit sa platesc 27 de lei.

In cazul in care alegi un cont premium (eu il am pe cel gratuit) poti sa ai un card MasterCard iar livrarea se va face gratuit prin DHL, nu prin posta. Contul premium costa, in schimb, 7 lire pe luna. Eu deocamdata nu simt nevoia unuia.

Tot astazi am facut si prima plata cu cardul fizic Revolut (ca online facusem deja inainte sa-mi fie livrat) si totul a fost in regula. De luna viitoare imi voi plati si rata in Euro prin Revolut, sunt curios ce iese si in cat timp ajung banii in CEC Bank.

Pe langa uneltele bancare Revolut mai are sau va mai avea si alte optiuni utile precum ar fi: cumpararea de crypto monede, asigurare pentru telefonul mobil, asigurari de calatorie sau de viata si altele.

Voi folositi Revolut? Daca da, cum? Daca nu, va tenteaza?

Mai gasiti cateva articole utile despre revolut AICI sau AICI.