Trust si Ubisoft au pregatit un bundle FarCry 5 care este deja disponibil la PC Garage

FarCry 5 urmeaza sa fie lansat oficial pe 27 martie. Jocul este deja un deliciu pentru fanii seriei, insa experienta poate deveni si mai frumoasa cu un budle special. Trust, producatorul de periferice, ofera la pachet cu produsele lor si o copie a jocului.

Bundle-ul este disponibil la PC Garage, Link AICI, si consta intr-un produs Trust + o copie gratuita a jocului. Momentan in oferta sunt doua scaune de gaming (recomand scaunele de gaming, am unul si ma simt excelent in el) si o pereche de casti.

Noi abia asteptam sa se lanseze oficial Far Cry 5 si poate o sa-i facem si un review. Tot atunci poate vom testa periferice noi de la Trust sa vedem cum se comporta in noul titlu.