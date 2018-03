Note 9 inca are sanse de senzor de amprenta sub ecran

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Daca in urma cu doua saptamani va spuneam ca e aproape sigur ca Note 9 nu va avea senzorul de amprenta sub ecran, o noua sursa a declarat pentru Korea Herald ca Samsung nu are una, ci patru variante de senzori la testare.

Luand in calcul si volumul mic de leak-uri privind design-ul viitorului device, putem trage concluzia ca cei de la Samsung sunt concentrati momentan pe interiorul telefonului.

Aceiasi sursa necunoscuta spune ca o decizie in privinta senzorului de amprenta va trebui luata pana la finalul acestei luni pentru ca terminalul sa nu rateze fereastra de lansare, care si ea va fi mutata cu o luna mai devreme comparativ cu Note 8.

