HTC Desire 12 si Desire 12 Plus au fost lansate

HTC a lansat in urma cu cateva zile doua noi telefoane mid-range. Desire 12 si Desire 12 Plus ofera un design atragator si specificatii decente. Sunt telefoane din gama low-mid range si ar trebui sa aiba preturi foarte bune.

Desire 12 are un ecran de 5.5 inch cu rezolutie 1440 x 720 pixeli si format 18:9. Este propulsat de un procesor MediaTek MT6739 quad core. are 3GB de RAM si 32GB de stocare si suporta card microSD.

Camera foto are 13MP si deschidere f/2.2 cu HDR si filmare Full HD. Camera frontala are doar 5MP si filmeaza HD 720P.

Desire 12 ofera functie dual SIM, port micro USB, jack de casti, baterie de 2730 mAh, nu dispune de incarcare rapida, insa pastreaza notele de design specifice modelelor anterioare.

Cat despre Desire 12 Plus, acesta ofera un ecran de 6 inch cu aceeasi rezolutie, insa are un Snapdragon 450 octa core si imbunatatiri aduse pe partea foto.

Acest model dispune de doua camere principale de 13 si 2MP si o camera frontala de 8MP. Bateria are 2965 mAh si pe spate se regaseste un senzor de amprenta. In rest este asemanator cu modelul Desire 12.

La prima vedere am gasit cateva minusuri: lipsa unui senzor de amprenta pe modelul Desire 12, lipsa incarcarii rapide la ambele modele si evident lipsa unui USB Type C. Am putea trece cu vederea daca pretul acestor doua modele este unul foarte bun.