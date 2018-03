Benchmark pentru AMD Ryzen 7 2700X plus altele intr-o revista franceza

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Primele benchmark-uri pentru a doua generatie de procesoare AMD Ryzen isi fac incetul cu incetul aparitia.

Francezii de la CPCHardware au fost printre primii care au avut ocazia sa testeze si sa scape pe internet (Reddit ) date concrete legate in special de 2700X, dar si de 2600 si 2700 din revista lor.

Astfel, testele scot in evidenta perfomanta sporita a noii game de procesoare, precum si un consum marit fata de generatia anterioara. Cand vine vorba de AMD – nu ar prea trebui sa mai fim luati prin surprindere la capitolul consum – desi concurenta pare mult mai preocupata de aceasta parte.

Ryzen 2700X este cu 14% mai rapid in task-uri multi-threading decat 1800X, iar in gaming cu aproximativ 4%. Cand vine vorba de consum, in full-load se observa o crestere de 13W, in timp ce in modul idle are un consum mai mic cu 1W.

Sunt asteptate pe rafturile magazinelor incepand cu 19 aprilie 2018.

Specificatiile complete pentru 2600, 2600X, 2700 si 2700X, precum si testele efectuate :

CPU TDP Cache total Cores / Threads Base Clock Boost Clock RAM Pret MSRP Ryzen 5 2600 65 W 19 MB 6 /12 3.4 Ghz 3.9 Ghz DDR4-2933 199$ Ryzen 5 2600X 95W 19 MB 6 /12 3.6 Ghz 4.25 Ghz DDR4-2933 249$ Ryzen 7 2700 65W 20 MB 8 / 16 3.2 Ghz 4.1 Ghz DDR4-2933 299$ Ryzen 7 2700X 105W 20 MB 8 / 16 3.7 Ghz 4.35 Ghz DDR4-2933 369$

[ Sursa ]