ADATA a lansat SSD-ul SX950U

ADATA a lansat recent un nou SSD pentru gaming denumit SX950U. Acest model este considerat un model de top avand memorie flash 3D Nand si o capacitate de stocare de pana la 960GB.

SX950U are un controller SMI si viteze scriere si citire de pana la 560 si 520MB/s. Este fiabil in timp avand tehnologie LDPC ECC adica Low Density Parity Check Code, care previne aparitia erorilor in timpul transferului de date.

Garantia oferita este de 5 ani, lucru care dovedeste calitatea acestui SSD. Poti vedea AICI review la modelul SU650 si AICI la modelul SX950.