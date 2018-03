GPS Tracker – echipament de monitorizare

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Acest gadget este disponibil la un retailer din China si face exact ce spune. Este un GPS tracker care functioneaza pe baza unor retele GSM si pe baza satelitilor. Rolul sau este de a monitoriza in permanenta un obiect sau o persoana.

El se foloseste in special pentru masini. Va permite sa vizualizati in timp real pozitia unui autovehicul si primiti avertizati cand si-a schimbat locatia sau a iesit din aria de siguranta.

Se mai poate folosi si pentru alte obiecte in miscare sau bagaje. Are un modul GPS Ublox7020, modul GPRS MT6261A si are nevoie de alimentare la 12 sau 24V.

Foloseste cartele SIM 2G, cantareste 550 grame si are baterie de 500 mAh.

Produsul il gasiti la Cafago si costa 31.59 de dolari daca folositi codul MAK63 pana la data de 22 aprilie.