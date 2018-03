Testam Navara LP300 190 CP in weekend: aveti curiozitati?

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Profitam de ultimele zile de iarna din primavara aceasta (speram ca ultimele 😀 ) si mai testam o masina 4×4, de aceasta data una utilitara. Avem peste weekend un Navara LP300 (model 2017) cu motor diesel de 2.3 litri, 190 cai putere si cutie automata.

Inca dupa primele 2 ore petrecute cu noua Navara, mi se pare ca este masina ideala pentru cei care au de lucru in zone greu accesibile: pe munte, pe dealuri si campuri cu noroi sau in zone in care ninge mult.

O vad des ca masina de serviciu la echipele de interventie de la diferite companii de telecomunicatii sau electricitate. Insa nu vreau sa va spun mai multe de pe acum, ca va urma un test complet.

Pana atunci sunt bucuros sa va intreb, aveti curiozitati legate de aceasta masina? O vedeti si in alta postura decat cea utilitara?

Masinile sunt primite spre testare de la Auto Europa – Timisoara (concesionar Dacia, Renault, Nissan).