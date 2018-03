Consola Atari VCS a fost prezentata oficial la GDC

Cei de la Atari s-au tinut de promisiune si au prezentat noua lor consola de gaming cu tenta retro la Games Developer Conference.

O parte din cei interesati de aceasta consola s-ar putea sa fie dezamagiti avand in vedere declaratia lui Michael Arzt, directorul general Atari :

It might play the original Call of Duty but it might not play the latest Call of Duty, we’re just not sure yet…