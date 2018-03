Noua consola de gaming Atari va purta numele VCS

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Cu mult inainte de Playstation si Xbox, Atari a dat lovitura cu al lor consola Atari 2600.

Un scurt istoric – lansata initial in 1977, consola a fost vanduta intr-un numar de 250.000 de exemplare in primele luni. Anul 1978 nu a fost unul foarte bun pentru Atari, intrucat s-au vandut 550.000 de exemplare dintr-un lot de 800.000 si erau in pragul de a renunta la ea, crezand ca gaming-ul este un trend trecator. In 1979 in schimb, a devenit cadoul preferat al sarbatorilor de iarna si s-a vandut in peste 1 milion de exemplare.

In 2007 a intrat in galeria celebritatilor pentru popularitate si originalitate, iar in 2009 redactia americana IGN a numit-o a doua cea mai buna consola de jocuri a tuturor timpurilor.

Saptamana aceasta in cadrul conferintei Games Developers Conference din San Francisco, urmasul ei actualizat va fi prezentat, iar din aprilie vor fi deschise precomenzile.

Ce se cunoaste pana acum despre noua consola este ca a fost redenumita de la Ataribox cum se numea initial la Atari VCS ( Video Computer System ) .Va mentine un design retro apropiat de cel al originalei, foarte probabil sa fie echipata cu un procesor personalizat marca AMD, o placa video Radeon si va fi compatibila cu Linux. Va dispune si de un slot pentru card SD, o iesire HDMI precum si 4 sloturi USB.

Vor fi disponibile doua tipuri de joystick – unul cu inclinatii spre cel original si unul precum cel de la Xbox One.

